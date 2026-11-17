Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Ignazio Rigoni Stern, figlio di Mario, noto scrittore italiano venuto a mancare nel 2008. L’erede aveva scelto la medicina ed è stato un rinomato e stimato ginecologo. Si è spento a 71 anni dopo una lunga malattia. Così come dispose il padre, anche l’annuncio della sua morte è arrivato solo dopo i suoi funerali e la cremazione.

Morto Ignazio Rigoni Stern, figlio dello scrittore Mario

Dopo una lunga malattia, è morto Ignazio Rigoni Stern, figlio di Mario, apprezzato ginecologo. Aveva 71 anni.

Per anni ha lavorato all’ospedale San Martino di Belluno. Era il più piccolo dei tre eredi del noto scrittore, lascia i suoi fratelli Giambattista e Alberico.

L’annuncio sulla scia del padre

L’annuncio della sua morte è stato dato dopo i funerali e a cremazione avvenuta. Ignazio si era già spento all’ospedale di Belluno dopo una lunga malattia.

La sua scelta aveva ricalcato quella fatta dal padre. Scomparso nel 2008, allo scrittore asiaghese un anno prima era stato riscontrato un tumore al cervello che portò alla sua morte, avvenuta a 86 anni. Per sua stessa volontà la notizia della sua dipartita fu data solo a funerali celebrati.

La notizia della scomparsa di Ignazio Rigoni Stern è stata resa nota con un necrologio affisso lunedì 16 novembre nelle zone a lui care, compresa la natia Asiago. In esso si legge: “La famiglia ringrazia sentitamente tutto il personale sanitario che lo ha aiutato durante il percorso della malattia, in particolare il dottor Petros Giovanis del Reparto di Oncologia di Feltre, i dottori Rodolfo Muzzolon del Reparto di Pneumologia e Alessandro Testolin del Servizio di Radioterapia di Belluno e tutta l’Equipe delle Cure Palliative di Belluno con il prezioso supporto dell’Associazione Cucchini”.

Notizia in aggiornamento…