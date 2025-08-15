Morto il 16enne recuperato a Lodi nel fiume Adda privo di sensi: si era tuffato in una zona vietata

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un tragico epilogo a Ferragosto: il 16enne recuperato sul fondale del fiume Adda, nel Lodigiano, è morto durante il ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane si era tuffato nelle acque in località Bocchi di Comazzo per cercare refrigerio, ma secondo le indiscrezioni in quell’area vigeva il divieto di balneazione.

Morto il 16enne recuperato nel fiume

Il 16enne recuperato dal fondale dell’Adda alle 18:30 di giovedì 14 agosto è morto mentre veniva assistito presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Il giovane era stato trasportato già in gravi condizioni, dato che all’arrivo dei soccorritori si trovava già privo di sensi.

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera il 16enne potrebbe aver perso i sensi dopo aver accusato un malore o dopo aver urtato qualcosa.

È morto in ospedale il 16enne recuperato privo di sensi sul fondale del fiume Adda. Si sarebbe tuffato in un'area vietata

Le generalità del ragazzo non sono note. Secondo Repubblica il giovane si chiamava Ahmed e viveva a Spino d’Adda, nel Cremonese, ospite presso una comunità di minori.

Il punto del fiume in cui il 16enne si era tuffato è spesso interessato da mulinelli e correnti veloci, per questo da diverso tempo la zona era delimitata da un divieto di balneazione.

Il tragico tuffo nell’Adda

I fatti risalgono alle 18:30 di giovedì 14 agosto. Il 16enne e alcuni amici si erano recati in località Bocchi, frazione di Comazzo – nel Lodigiano – per trovare refrigerio dalla canicola estiva.

Nel pomeriggio il ragazzo si era tuffato nelle acque del fiume Adda, ma la corrente aveva iniziato a trascinarlo lontano. Repubblica scrive che un amico avrebbe tentato di riportarlo a riva, ma senza risultati. L’allarme era stato dato da un passante che aveva notato la scena.

I soccorsi

Ricevuto l’allarme, sul posto erano arrivati i vigili del fuoco dello SFA (Soccorso Fluviale e Alluvionale) di Lodi insieme all’elicottero Drago partito dalla base di Malpensa.

I vigili del fuoco avevano individuato il corpo di Ahmed sul fondale e, grazie all’ausilio di un’autopompa, erano riusciti a recuperare il 16enne già privo di sensi. Marco Pavese, il sindaco di Comazzo, ha dichiarato: “È una tragedia che ci colpisce molto e che lascia senza parole. Il divieto di balneazione c’è e bisogna farlo sempre rispettare. Spero che sia l’ultima volta che accade una tragedia simile”. Repubblica scrive che i carabinieri del comando di Lodi stanno indagando sull’accaduto.

Poche ore prima una tragedia analoga ha colpito il Trentino: un 12enne è morto in ospedale dopo essersi tuffato nel lago di Molveno. Le sue condizioni erano disperate.