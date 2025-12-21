Morto il 25enne accoltellato a Roma, fermati per l'omicidio padre, figlio e una terza persona

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Demir Orahovac, il 25enne di origini montenegrine, accoltellato al Trullo, alla periferia sud di Roma, è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato d’urgenza. L’uomo era stato aggredito il 20 dicembre ed è deceduto la mattina del 21 dicembre. Per l’omicidio, i carabinieri hanno fermato tre persone sospettate di aver preso parte all’accoltellamento. Si tratta di un uomo di 48 anni, di suo figlio di 25 anni e di una terza persona di 37 anni. Tutti e tre sono cittadini italiani.

La morte di Demir Orahovac

Il 25enne sabato è stato colpito da numerosi fendenti, in particolare ai reni e alla schiena, e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo Forlanini.

Ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni gravissime, l’uomo è morto poco prima delle 11:00 di mattina del 21 dicembre.

L’aggressione al 25enne

Lo scontro tra il 25enne e i suoi aggressori è avvenuto in viale Ventimiglia intorno alle 7:15. Il 25enne sarebbe stato accoltellato ripetutamente alla schiena e ai reni, e poi lasciato in mezzo alla strada in fin di vita. A chiamare i soccorsi è stato il fratello della vittima.

Giunti sul posto e constatate le gravi condizioni del giovane, gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Eur che, durante gli accertamenti volti a ricostruire la dinamica dell’aggressione, hanno rinvenuto il coltello utilizzato per l’accoltellamento in un cassonetto poco lontano.

Le indagini e il fermo di tre persone

Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza della zona i militari avrebbero individuato i presunti responsabili, tutti residenti in un palazzo popolare vicino a quello della vittima.

I carabinieri hanno arrestato tre uomini, tutti con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona.

L’accusa per loro era inizialmente di tentato omicidio, poi riqualificata in omicidio dopo il decesso del 25enne. A essere arrestati sono padre e figlio, di 48 e 25 anni, e un loro amico di 37 anni.

Non sono ancora note le cause alla base dell’aggressione. Il movente, secondo gli inquirenti, potrebbe però essere legato a una faida per il controllo delle case popolari dove Orahovac Demir era entrato, insieme al fratello Aldin, 23 anni, quattro mesi fa.

Le ipotesi sulla lite

Il 19 dicembre Demir Orahovac avrebbe danneggiato il portone della palazzina popolare di uno stabile nelle vicinanze delle case popolari in cui viveva. Tra le ipotesi sul motivo del suo gesti, ci sarebbe la possibilità di dissidi tra residenti.

Qualche ora dopo, a seguire, il 25enne è stato soccorso in strada dal personale del 118: aveva una ferita alla testa. La vittima non ha fornito spiegazioni, ma chi indaga non esclude che possa essere stato aggredito come “punizione” per quanto commesso in precedenza.

Come riporta Roma Today, alle 5 del 20 dicembre due auto sono state date alle fiamme, ancora su viale Ventimiglia. A fuoco una Fiat Cinquecento e una Lancia Ypsilon.

La prima vettura è risultata di proprietà del 48enne, uno degli arrestati. La Lancia Ypsilon, invece, è intestata a una donna che non avrebbe nulla a che fare con tutta questa storia.

Il sospetto degli investigatori è che ad appiccare il fuoco possa essere stato il 25enne, come vendetta. Due ore più tardi, l’ultimo capitolo: il 25enne accoltellato sulle scale del palazzo, sempre in viale Ventimiglia.