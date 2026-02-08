Morto il 30enne cinese colpito dalla polizia a Milano, aveva rubato una pistola a un vigilante

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

È morto il 30enne cinese a cui i poliziotti avevano sparato circa una settimana fa a Rogoredo (Milano). L’uomo aveva rubato una pistola a una guardia giurata e aveva minacciato gli agenti. Nel corso di una sparatoria era stato ferito gravemente e portato all’ospedale Niguarda.

La morte del 30enne cinese

Il 30enne cinese era ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano dal 1° febbraio.

Nella tarda serata del 7 febbraio, l’uomo è morto. Era stato colpito con uno sparo dalla polizia.

ANSA

Liu Wenham aveva rubato una pistola a un vigilante e, fuggendo, aveva aperto il fuoco contro una pattuglia. I fatti erano accaduti in in piazza Mistral, nella periferia di Rogoredo, la stessa zona dove qualche giorno prima un pusher marocchino di 28 anni era stato ucciso da un altro agente.

La sparatoria a Rogoredo

Liu Wenham era un irregolare e senza fissa dimora, sembra fosse affetto da problemi psichiatrici ed era già noto alle forze dell’ordine.

Nel pomeriggio del 1° febbraio aveva aggredito con un bastone una guardia giurata, riuscendo a rubarle la pistola dalla fondina.

Durante la fuga, aveva incrociato una pattuglia della polizia contro la quale ha aperto il fuoco. Gli agenti avevano quindi risposto colpendo il giovane.

Nei giorni scorsi l’agente che ha sparato e colpito il 30enne alla testa e a un braccio, è stato iscritto a garanzia come atto dovuto per gli accertamenti.

I precedenti del 30enne cinese

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine, fermato e poi rilasciato in più occasioni.

Il 30 gennaio mentre si aggirava con delle pietre proprio a Rogoredo, il giorno successivo per aver usato dei manici di scopa per minacciare una guardia giurata in stazione centrale.

Il 31 gennaio gli agenti lo avevano anche fatto ricoverare in psichiatria, perché oltre alle molestie e agli atteggiamenti sconnessi, si picchiava la testa dicendo che gli faceva male. Ma era stato dimesso poche ore dopo.

Il 1° febbraio, prima della sparatoria, era già stato fermato per aver cercato di rubare un cacciavite in un cantiere della stazione centrale, salvo però restituirlo subito.