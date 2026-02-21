Morto il bambino col cuore bruciato a Napoli, la mamma di Domenico: "Ora una Fondazione a lui dedicata"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La mamma di Domenico, il bambino di Napoli morto dopo un trapianto di cuore “bruciato“, ha annunciato la prossima creazione di una fondazione in suo nome, per mantenere vivo il suo ricordo e aiutare altre famiglie. Nel momento di maggior dolore, la donna ha avuto anche la forza di diffidare da truffe che raccogliessero denaro per suo conto. Domenico è morto all’ospedale Monaldi dopo il peggioramento irreversibile delle sue condizioni.

Napoli, è morto il bambino

La tragica storia di Domenico, il bambino di due anni e mezzo di Napoli ricoverato all’ospedale Monaldi dopo aver ricevuto un cuore “bruciato” durante il trasporto, si è conclusa nella mattinata di sabato 21 febbraio con il suo decesso.

Il piccolo, sottoposto a trapianto lo scorso 23 dicembre, è stato dichiarato morto alle 9:20 di sabato 21 febbraio, dopo un rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. Le informazioni sono state confermate dall’ospedale, dai genitori e dall’avvocato della famiglia.

Una fondazione per Domenico

In un clima di profondo dolore, la mamma di Domenico, Patrizia Mercolino, ha annunciato l’intenzione di istituire una fondazione in nome del figlio, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ricordo e aiutare altri bambini in situazioni di fragilità.

“Insieme al mio avvocato, a breve daremo notizie su una fondazione che voglio creare in nome di Domenico per non dimenticare. Voglio lasciare il segno per mio figlio e questa fondazione lo farà. Lotterò per tenere sempre vivo il ricordo di Domenico” ha confermato la donna.

Allo stesso tempo, la madre ha rinnovato l’invito a diffidare di chi dovesse chiedere denaro o offerte per conto della famiglia. “Sono truffe, non ascoltate quello che sta uscendo”.

Il racconto di Patrizia

La mamma di Domenico ha raccontato anche le ultime ore di Domenico. “Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l’Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è dovuta spegnere la macchina: ed è finita” ha raccontato a “Mi Manda Rai Tre”.

“Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico, voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini” ha confermato Patrizia Mercolino.

Il caso del cuore “bruciato”

Il calvario di Domenico è stato legato al danno all’organo trapiantato, dovuto al contenitore utilizzato per il trasporto dal Nord Italia a Napoli, con ghiaccio secco invece di ghiaccio tradizionale e senza adeguati dispositivi di monitoraggio della temperatura, fattori che avrebbero causato il deterioramento irreversibile del cuore donato.

Nelle ore immediatamente precedenti al decesso, i medici avevano già deciso, insieme alla famiglia e ai professionisti coinvolti, di sospendere le terapie considerate non necessarie per evitare forme di accanimento terapeutico.