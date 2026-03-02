Morto boss Benedetto Nitto Santapaola mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio, era detenuto al 41 bis

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto a 87 anni nel reparto detentivo dell’ospedale San Paolo di Milano il boss catanese Benedetto “Nitto” Santapaola, figura chiave di Cosa Nostra. Arrestato nel 1993 dopo lunga latitanza, era ritenuto il mandante delle stragi di Capaci e via D’Amelio. Detenuto al 41 bis e condannato all’ergastolo per associazione mafiosa e diversi omicidi, con la sua morte si chiude una pagina rilevante della storia della mafia siciliana.

Morto il boss Nitto Santapaola

Benedetto “Nitto” Santapaola è morto nel pomeriggio di lunedì 2 marzo, nel reparto detentivo dell’ospedale San Paolo di Milano, a 87 anni.

È stato uno storico boss della mafia catanese, considerato uno dei capi più potenti e spietati di Cosa Nostra, mandante di numerosi omicidi e delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, costate la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

ANSA

Da tempo detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Opera, Santapaola era stato trasferito in ospedale per il peggioramento delle sue condizioni di salute.

Il ruolo in Cosa Nostra

Con la morte di Nitto Santapaola si chiude un capitolo rilevante della storia criminale italiana, quello legato all’ascesa e al consolidamento della mafia catanese negli anni delle guerre interne a Cosa Nostra e delle stragi che sconvolsero il Paese.

La sua figura è tra le più emblematiche della stagione mafiosa che ha segnato la Sicilia tra gli anni Settanta e Novanta. Arrestato il 18 maggio 1993 dopo undici anni di latitanza, Santapaola era ritenuto il vertice del clan catanese legato alla corrente corleonese guidata da Totò Riina.

Durante gli anni Ottanta e Novanta consolidò il controllo del territorio etneo, imponendo un sistema di potere fondato su estorsioni, traffico di droga e alleanze con imprenditoria e politica locale.

Santapaola è stato associato a numerosi delitti eccellenti e a una stagione di sangue che segnò profondamente la Sicilia orientale.

La condanna all’ergastolo

Condannato all’ergastolo in diversi processi, tra cui quelli per associazione mafiosa e omicidio, Santapaola è stato riconosciuto mandante dell’assassinio del giornalista Giuseppe Fava, ucciso a Catania nel 1984 per le sue inchieste sui rapporti tra mafia, imprenditoria e politica.

Le sentenze definitive hanno inoltre accertato il suo ruolo nella gestione delle attività criminali del clan Santapaola-Ercolano, una delle organizzazioni più influenti dell’area etnea.

Dopo la cattura, avvenuta in un appartamento di Catania, fu sottoposto al regime di carcere duro previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, misura riservata ai detenuti mafiosi per impedire contatti con l’esterno e il mantenimento del controllo sull’organizzazione.

Negli ultimi anni le sue condizioni fisiche si erano progressivamente aggravate. Per questo motivo era stato trasferito nel reparto sanitario speciale dell’ospedale San Paolo di Milano, struttura attrezzata per i detenuti sottoposti a regime speciale.