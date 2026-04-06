Morto il calciatore Mattia Rizzetti, investito a 16 anni a Casal Monastero: stava tornando a casa

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una tragedia immane ha colpito la comunità di Casal Monastero, nel IV Municipio Tiburtino, durante il fine settimana pasquale. Mattia Rizzetti, un giovane di soli 16 anni è morto in seguito a un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato 4 e domenica 5 aprile. Il ragazzo, promessa del calcio locale, è la quinta vittima sulle strade del Lazio in questo tragico weekend festivo.

Morto il calciatore Mattia Rizzetti

Secondo le prime ricostruzioni riportate dai media locali, il giovane stava tornando a casa a piedi quando, in via Ratto delle Sabine, è stato travolto da un’auto guidata da un ragazzo di 19 anni.

L’impatto è stato violentissimo e le condizioni di Mattia sono apparse subito disperate ai soccorritori.

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Trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, il sedicenne non ce l’ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

L’investitore, rimasto illeso, è stato sottoposto agli accertamenti di rito previsti in questi casi.

La notizia dell’incidente ha scosso profondamente il quartiere e le istituzioni locali.

Il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione: “Una vita spezzata troppo presto, proprio nel suo quartiere. Quando se ne va un ragazzo così giovane, è l’intera comunità che perde un pezzo di futuro”.

Il cordoglio del mondo del calcio

Mattia era un calciatore stimato e amato, attualmente in forza alla formazione Under 17 del Roma City Fc.

La società lo ha ricordato con un messaggio colmo di commozione: “Non esistono parole per descrivere questo momento di assoluto dolore. Possiamo solo raccoglierci in silenzio attorno ai familiari”.

Parole toccanti sono arrivate anche dall’Asd Tor Lupara, club dove il giovane aveva militato per tre anni nella categoria 2009: “Avevi un pallone sempre tra i piedi, come se fosse parte di te. Ci hai lasciato un vuoto incolmabile, tra tante emozioni, gioie e ricordi”.

Anche l’Aranova si è stretta al dolore della famiglia, testimoniando quanto il giovane fosse conosciuto e apprezzato nell’ambiente sportivo laziale.

Il dolore dei compagni di scuola

Oltre al mondo dello sport, anche l’Istituto Tecnico Aniene di via Tiburtina, la scuola frequentata da Mattia, ha voluto dedicargli un pensiero pubblico.

La comunità scolastica, composta da studenti, docenti e personale, si è unita al dolore dei genitori, Sergio e Valentina.

“Mattia non era solo uno studente: era un compagno di classe, un amico, una presenza quotidiana fatta di gesti e sorrisi”, scrivono dall’istituto, sottolineando come la sua scomparsa lasci un segno indelebile in chiunque abbia condiviso con lui il percorso di studi e di vita.