Morto il calciatore Safwan Awae colpito dal fulmine in campo in Thailandia, aveva appena firmato con l'FC Yala

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il calciatore Safwan Awae, di 24 anni, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine durante un forte temporale monsonico nel corso di una partita della Golok FA Cup a Narathiwat, in Thailandia. L’ala, da poco ingaggiata dall’FC Yala in terza serie, si è accasciata in campo ed è deceduta in ospedale. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri nove giocatori.

Thailandia: fulmine in campo, tragedia durante la Golok FA Cup

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì 4 agosto allo stadio Santipap di Su-ngai Kolok, nella provincia meridionale di Narathiwat, in Thailandia.

Nel corso del recupero della sfida tra i Samcolts e l’Abu x Nong Sirin, valida per il torneo regionale Golok FA Cup 2026, un fulmine si è abbattuto sul terreno di gioco attorno alle 17:00, mentre sulla struttura imperversava un violento temporale monsonico.

La fortissima scarica elettrica ha illuminato a giorno il campo e provocato il crollo immediato di diversi atleti ancora intenti a giocare. I compagni di squadra e il personale presente hanno subito interrotto il match per prestare le prime manovre di rianimazione sul rettangolo di gioco, prima dell’arrivo e del trasporto d’urgenza dei coinvolti verso la struttura ospedaliera locale.

Morto il calciatore Safwan Awae

A perdere la vita è stato il ventiquattrenne Safwan Awae, ala dei Samcolts. Nonostante i prolungati tentativi dei sanitari d’emergenza sul posto e il successivo ricovero d’urgenza, il giovane atleta è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa della gravità delle lesioni riportate.

Il capo della polizia locale, Thun Sirikhunt, ha confermato il decesso del calciatore spiegando che ogni sforzo medico si è rivelato vano. L’incidente ha provocato anche il ferimento di altri nove calciatori, che hanno riportato ustioni e lesioni da trauma elettrico.

La maggior parte è stata presa in cura presso l’ospedale di Su-ngai Kolok, mentre un giocatore ventiduenne di nazionalità malese, Mohamad Alif Ezzahan Bin Zulkifli, è stato trasferito nel proprio Paese d’origine per proseguire le terapie.

Nelle ore successive, la famiglia della vittima ha rivolto un appello pubblico chiedendo di non diffondere né condividere sui social i video dell’impatto e dei soccorsi in campo.

Il sogno spezzato del passaggio all’FC Yala

Il 24enne Safwan Awae, nato nell’aprile del 2002 in Thailandia, aveva da poco realizzato uno dei suoi principali obiettivi agonistici siglando il contratto con l’FC Yala, club semiprofessionistico militante nella Thai League 3, la terza divisione del campionato nazionale.

Era giunto al club da svincolato, dopo aver però segnato lo scorso anno 4 goal in 6 presenza nella Thai League 3 Champions League. Sia la società di appartenenza sia la Federcalcio thailandese hanno espresso il proprio cordoglio ufficiale alla famiglia del giocatore.

Diverse testate locali hanno evidenziato i rischi legati agli eventi sportivi all’aperto durante il culmine della stagione monsonica nel Sud-est asiatico, compresa tra maggio e ottobre, periodo caratterizzato da improvvisi e violenti fenomeni temporaleschi accompagnati da potenti scariche elettriche.