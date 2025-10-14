Morto il cantante D'Angelo vincitore di un Grammy con Voodoo, addio all'artista icona dell'R&B

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

È morto a 51 anni D’Angelo, cantante icona dell’R&B e vincitore di un Grammy. La morte dell’artista, che ha combattuto contro il cancro, è stata comunicata dalla famiglia: “La stella splendente della nostra famiglia ha spento la sua luce per noi in questa vita”, si legge in un comunicato. Proprio all’inizio di quest’anno, il cantante, originario della Virginia, ha celebrato il 30esimo anniversario del suo album di debutto, Brown Sugar.

La carriera di D’Angelo

Il debutto di D’Angelo, il cui vero nome era Michael Eugene Archer, avviene, appunto, nel 1995 con l’album Brown Sugar.

Brown Sugar è diventato disco di platino mentre il suo primo singolo di successo, finito nella nella top 10 americana, è stato Lady.

D’Angelo era noto per la sua voce roca ma al tempo stesso morbida. Ha mescolato la grinta dell’hip-hop, un soul empatico ed emozioni radicate nel gospel in un suono che ha contribuito a guidare il movimento neo-soul degli anni ’90.

Il successo di Vodoo e i Grammy

Nato a Richmond, in Virginia, D’Angelo aveva pubblicato l’album Voodoo, diventato poi un classico, nel 2000.

Questo album non solo aveva debuttato al numero 1 nella classifica Billboard 200, ma aveva anche vinto il premio come miglior album R&B ai Grammy Awards del 2001, mentre il singolo dell’album, Untitled (How Does It Feel), aveva vinto nella categoria miglior performance R&B.

D’Angelo poi aveva attirato l’attenzione del grande pubblico con il video musicale a torso nudo in Untitled (How Does It Feel).

Ha trasformato la soul music

D’Angelo pubblicò poi nel 2014, dopo anni di assenza, il terzo album, Black Messiah, in cui richiamava le proteste per la giustizia razziale entusiasmando i fan facendogli vincere altri due Grammy Awards.

Pur avendo pubblicato solo tre album in studio, D’Angelo è considerato dai colleghi uno dei più grandi cantanti e talenti musicali della sua generazione. Lo stile vocale sensuale di D’Angelo – un mix di texture rauca e fluidità di stampo religioso – lo ha distinto dai suoi colleghi.

È stato, infatti, capace di attuare una trasformazione radicale della soul music, piena di spiritualità, erotismo e consapevolezza sociale, ed è divenuto l’esempio di una nuova estetica afroamericana.

A maggio, D’Angelo aveva cancellato un concerto a Filadelfia a causa di complicazioni dopo un intervento chirurgico non specificato.