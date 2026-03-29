Morto il cantante David Riondino, autore della famosa Maracaibo aveva 73 anni ed era malato da tempo

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il mondo della cultura e dello spettacolo italiano piange la scomparsa di David Riondino, uno degli artisti più poliedrici ed eclettici degli ultimi decenni. Cantautore, attore, regista e fine intellettuale della satira, Riondino è morto domenica 29 marzo nella sua casa di Roma all’età di 73 anni. L’autore dell’iconica canzone Maracaibo, era gravemente malato.

Chi era David Riondino

Nato a Firenze il 10 giugno 1952, David Riondino ha iniziato la sua carriera nel fermento culturale degli anni Settanta.

Dopo le prime esperienze con il collettivo “Victor Jara”, la sua firma è entrata prepotentemente nell’immaginario collettivo nel 1981 con il brano Maracaibo.

Interpretata da Lu Colombo, la canzone divenne un successo travolgente, capace di scalare le classifiche e restare ancora oggi un classico della musica italiana.

Ma Riondino non era solo musica leggera. La sua carriera è stata un continuo sconfinamento tra i generi: dai concerti di apertura per Fabrizio De André con la PFM, alla collaborazione con le storiche riviste di satira e controcultura come Tango, Cuore, Linus e Il Male.

Ha lavorato fianco a fianco con matite del calibro di Vauro, Vincino e Staino, portando la sua voce fuori dal coro in ogni ambito della comunicazione, trasformando l’esperienza intellettuale in qualcosa di utile e fruibile per il grande pubblico.

L’annuncio della morte e il sodalizio con Vergassola

Il teatro è stato per decenni il vero centro creativo di Riondino. Indimenticabili restano le sue collaborazioni con Paolo Rossi, con cui portò in scena “Chiamatemi Kowalski”, e con Sabina Guzzanti.

Tuttavia, è il lungo e proficuo sodalizio con Dario Vergassola, iniziato nel 1997, ad aver segnato una stagione d’oro del teatro-canzone italiano.

Insieme hanno dato vita a lavori come “I Cavalieri del Tornio” e rivisitazioni ironiche di classici come il Don Chisciotte e Madame Bovary.

L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’amica designer Chiara Rapaccini, che ha ricordato la statura di un uomo capace di passare dal palcoscenico del Maurizio Costanzo Show alla lettura profonda delle poesie di Mario Luzi o all’Inferno di Dante diretto da Federico Tiezzi.

Riondino è stato il fondatore del festival “Il giardino della poesia” a San Mauro Pascoli, dimostrando come la cultura alta potesse convivere perfettamente con la satira più graffiante.

Quando e dove si svolgeranno i funerali

I funerali dell’artista toscano saranno celebrati martedì 31 marzo 2026 alle ore 11:00, presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Sarà l’occasione per il mondo dello spettacolo e per i tanti fan di tributare l’ultimo omaggio a un “giullare moderno” che ha saputo raccontare l’Italia con il sorriso, la rima e una profondità d’animo rara.