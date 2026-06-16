Morto il cardinale Camillo Ruini, addio all'ex presidente della Cei amico di Giorgia Meloni e contro Trump

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il cardinale Camillo Ruini è morto a 95 anni. Per decenni è stato una figura dominante della Chiesa italiana: suo il merito di avere trasformato la Conferenza Episcopale Italiana in un attore politico autonomo dopo il crollo della Democrazia Cristiana. Negli ultimi anni aveva espresso apprezzamento e amicizia per la premier Giorgia Meloni: i due condividevano lo stesso punto di vista in merito alla sicurezza.

È morto il cardinale Camillo Ruini

Nato a Sassuolo nel 1931, venne ordinato sacerdote nel 1954. Fu nominato vescovo da Giovanni Paolo II, che ne favorì la rapida ascesa: segretario generale della Cei nel 1986, presidente della Cei dal 1991 al 2006 e vicario di Roma.

Fu contraddistinto da un forte anticomunismo e fu protagonista della stagione ecclesiale legata al pontificato di Wojtyla.

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Il rapporto con destra e sinistra

Il cardinale Ruini lavorò per promuovere la presenza della Chiesa nella vita pubblica, concentrandosi su alcuni “valori non negoziabili”: difesa della famiglia tradizionale, opposizione alle unioni civili e alla procreazione medicalmente assistita.

Sostenne l’astensione al referendum sulla legge 40, si oppose ai Dico e promosse il primo Family Day nel 2007. Fece discutere anche il rifiuto dei funerali religiosi a Piergiorgio Welby.

La guida della Cei

Pur mantenendo formalmente la Cei equidistante dai partiti, venne sempre percepito come vicino al centrodestra e a Silvio Berlusconi, che considerava un argine all’ascesa degli ex comunisti. I suoi rapporti con il centrosinistra (più aperto a tematiche come aborto, eutanasia e matrimoni gay) furono conflittuali. Questo nonostante l’antica amicizia con Romano Prodi.

Sotto la sua guida la Cei rafforzò il proprio apparato mediatico puntando anche sul quotidiano Avvenire e creando Sat2000 (oggi TV2000). La sua fu una amministrazione improntata all’interventismo in politica e alla limitazione del dissenso interno.

Dopo il pensionamento nel 2007, la sua influenza diminuì. E l’elezione di Papa Francesco orientò la Chiesa verso un corso differente rispetto alla sua visione.

L’amicizia con Meloni e il giudizio su Trump

Negli ultimi anni, il cardinale Ruini espresse apprezzamento per Matteo Salvini prima e per Giorgia Meloni dopo.

Nel 2007, il cardinale Camillo Ruini espresse il suo punto di vista su accoglienza e sicurezza: “Se si separano accoglienza e legalità, si rovinano sia l’una che l’altra“, disse in un’intervista a Il Giornale. Sempre a proposito della sicurezza affermò che i cittadini “hanno diritto a vivere in città sicure”.

Di Giorgia Meloni espresse un giudizio “decisamente positivo”, esprimendo una “amicizia vera“: “La conosco da molti anni e parliamo volentieri”, “è una persona molto immediata, molto schietta”.

Trump, invece, non gli piaceva: di lui diede un giudizio “non positivo” perché avrebbe “sconvolto la politica americana e mondiale, andando in una direzione molto discutibile”.