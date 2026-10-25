Morto il cardinale Paolo Romeo a 88 anni, lutto nella Chiesa per l'arcivescovo emerito di Palermo

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il cardinale Paolo Romeo, ex arcivescovo di Palermo, è morto a 88 anni alla fine di una lunga malattia. La notizia è stata annunciata dalla diocesi di Acireale, centro del Catanese dove è nato e dove saranno celebrati i funerali, oltre che da quella di Palermo di cui è stato guida e dalla Sala stampa del Vaticano, che ha voluto ricordare i ruoli ricoperti all’interno della Chiesa dal porporato creato da Papa Benedetto XVI e il suo ministero episcopale.

La morte del cardinale Paolo Romeo

Il cardinale Paolo Romeo è deceduto nella mattina del 25 ottobre nell’ospedale San Marco di Catania, dove si trovava ricoverato da tempo a causa di una malattia di cui soffriva da tempo.

In una nota, l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ha invitato i fedeli alla preghiera e al raccoglimento “nell’affidare la sua anima al Signore che saprà ricompensarlo per l’impegno profuso a servizio della sua Chiesa”.

La vita e la missione

Nato ad Acireale il 20 febbraio 1938, quinto di una famiglia di nove figli, Romeo inizia gli studi di teologia dopo il liceo e consegue la licenza, da alunno dell’Almo Collegio Capranica, all’università Gregoriana.

Laureato in Diritto Canonico alla Pontificia università Lateranense, viene ordinato sacerdote nel 1961 e nel 1967 entra nel servizio della Santa Sede, iniziando la sua missione nelle rappresentanze pontificie nelle Filippine, in Belgio-Lussemburgo e Comunità Europee, oltre che in Venezuela, nel Ruanda e nel Burundi.

Nel 1976 entra nella Segreteria di Stato nell’allora Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, con l’incarico di seguire comunità cattolica in Paesi dell’America Latina e le attività del Consiglio Episcopale Latino-Americano (CELAM).

Nel 1983 viene nominato arcivescovo di Vulturia e Nunzio Apostolico in Haiti, ricevendo l’ordinazione episcopale da Giovanni Paolo II, il 6 gennaio 1984.

Il 19 dicembre 2006 viene nominato arcivescovo di Palermo e il 20 novembre 2010 è creato cardinale da Papa Benedetto XVI, nel Concistoro del Titolo di Santa Maria Odigitria dei Siciliani.

I funerali

Come comunicato dall’arcidiocesi di Acireale, martedì 27 ottobre sarà allestita nella Cattedrale del comune in provincia di Catania la camera ardente e la veglia.

Nella stessa Basilica saranno celebrate le esequie alle 11 di mercoledì 28 ottobre.