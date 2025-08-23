Morto il critico d'arte Carlo Pepi, massimo esperto di Modigliani smascherò la beffa delle false teste

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Carlo Pepi è stato tra i più famosi collezionisti e critici d’arte del XX secolo. Massimo esperto di Amedeo Modigliani, nel 1984 fu l’unico ad accorgersi della beffa sul ritrovamento delle teste dell’artista nei Fossi di Livorno. Il 23 agosto 2025 si è spento all’età di 87 anni all’ospedale di Cecina. Le esequie si terranno lunedì 25 agosto, alle 10, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Crespina.

Chi era Carlo Pepi

Carlo Pepi da bambino rimase affascinato dai quadri di Van Gogh e cominciò a comprare opere d’arte già in giovane età.

A volte addirittura si indebitò ma, come riporta Il Corriere della Sera, la sua sensibilità e conoscenza gli consentivano di capire il valore di opere non ancora affermate sul mercato, come ad esempio i quadri non ancora popolari dei Macchiaioli e ancora di più i loro disegni.

ANSA

Le false teste di Modigliani riconosciute da Carlo Pepi

Massimo esperto delle opere di Amedeo Modigliani, più di una volta smascherò dei falsi nelle mostre di tutta Italia, da Napoli e a Viterbo. Fu anche ribattezzato Don Chisciotte per le sue battaglie contro il mercato dei falsi.

Il caso che lo rese più celebre fu la “beffa di Modì” del 1984, quando un gruppo di ragazzi livornesi, per scherzo, gettarono nei fossi dei pezzi di marciapiede lavorati con un trapano, proprio davanti alla draga che stava cercando le opere che si credeva Modigliani avesse gettato nei canali di Livorno in una notte di rabbia.

I grandi della critica italiana, da Argan a Ragghianti, da Brandi fino a Carli, assicurarono l’autenticità di quei manufatti. Solo Carlo Pepi fu subito sicuro non fossero di Modì e addirittura fossero opera di mani diverse. La sua intuizione era poi stata confermato dagli stessi giovani autori della beffa che diffusero le foto che li immortalavano mentre creavano i falsi.

Nel 1988 Jeanne, la figlia dell’artista livornese, lo chiamò a far parte degli Archivi Legali Modigliani.

Nel 2017 Pepi segnalò pubblicamente il sospetto che molte delle opere della mostra di Modigliani al Palazzo Ducale di Genova fossero contraffazioni. Dalle sue parole partì un’inchiesta: un perito accertò la falsità di numerosi dipinti, la mostra fu chiusa, e alcuni organizzatori finirono sotto processo.

Per il suo contributo all’arte e alla cultura, era stato insignito a gennaio 2025 del Pegaso alato della Regione Toscana. Trasferitosi anni fa a Crespina, in provincia di Pisa, aveva trasformato la sua villa in una sorta di casa museo con migliaia di opere d’arte del XIX e XX secolo.

La nota della famiglia di Carlo Pepi

“Critico e collezionista, grande appassionato di arte – hanno scritto in una nota i familiari di Pepi – è stato fondatore della Casa natale di Amedeo Modigliani, direttore della sezione di contrasto ai falsi di “Art Watch International”, che ha dedicato la propria vita alla difesa del senso più autentico dell’arte”.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, e l’intera giunta hanno ricordato il collezionista come “critico d’arte e grande esperto di Fattori e Modigliani. Ha vissuto per l’arte ed ha combattuto con determinazione il mercato del falso. Nella vita ha collezionato opere di prestigio che ha conservato nelle sue case museo. Ci auguriamo che le sue collezioni possano essere rese pubbliche, come da sua volontà. Il sindaco e la giunta comunale sono vicini alla famiglia in questo momento di dolore”.