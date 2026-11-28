Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il suo nome è sconosciuto ai più, eppure fu uno dei pionieri delle tecnologie digitali. Fu lui il primo a ideare il modo di registrare informazioni digitali e leggerle attraverso la luce: dalla sua idea nacquero i cd. Il fisico James Torrance Russell è morto a 95 anni, dopo una vita trascorsa a inventare e sperimentare, depositò l’ultimo brevetto a 88 anni.

James Russell, a lui si devono i cd

Negli anni ’60 James T. Russell era un giovane ricercatore della Battelle Northwest, organizzazione statunitense specializzata nella ricerca scientifica e tecnologica. Si occupava di un modo per migliorare la qualità delle registrazioni musicali che, sui vinili, erano soggette e fruscii e crepitii.

Pensò di trasformare il suono in una sequenza di zeri e uno, registrarla su un supporto e affidarne la lettura a un fascio di luce. Eliminando il contatto fisico tra testina e supporto si elimina la possibilità di usura e, di conseguenza, il rumore.

Depositò il primo brevetto il 1° settembre 1966. Tre anni dopo arrivò un secondo brevetto con la tecnologia per sincronizzare le registrazioni. Il primo prototipo funzionante arrivò nel 1973 per essere poi, anni dopo, trasformato in prodotto commerciale dagli ingegneri di Philips e Sony.

Russell non ideò il cd, ma la tecnologia che vi è alla base e che, in seguito, avrebbe portato anche alla realizzazione di cd-rom, dvd e blue-ray.

Il fisico registrò oltre 70 brevetti

Nato nel 1931 a Bremerton, nello stato di Washinton, sviluppò fin da bambino la passione per l’elettronica. Da ragazzino intraprese un apprendistato al fianco di un elettricista impiegato nell’azienda del padre, per poi laurearsi in Fisica nel 1953.

Iniziò a lavorare alla General Electric, per poi darsi alla ricerca a tempo pieno. Nel corso della sua vita depositò 70 brevetti. L’ultimo, a 88 anni, per un dispositivo progettato per analizzare e misurare i gas espirati dai pazienti durante le procedure di anestesia.

Non divenne mai ricco né famoso

I brevetti per la tecnologia alla base dei cd passarono da una società all’altra e, infine, la licenza venne concessa a grandi aziende della musica. James Russell non incassò alcuna royalties per la sua invenzione e non vi guadagnò nulla.

Quando gli veniva chiesto quale fosse stato il suo ruolo nell’invenzione del cd si limitava a rispondere che aveva “affrontato e risolto una sfida particolarmente complessa”. Fu un pioniere, ma non ebbe fama né successo.

Russell è morto all’età di 95 anni nella sua casa di Bellevue, nello stato di Washington. A dare la notizia, dopo aver ricevuto conferma da parte della famiglia, è stato il quotidiano The Seattle Times.