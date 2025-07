Morto il generale ed ex senatore Pd Mauro Del Vecchio, politica in lutto: "Una vita al servizio dell'Italia"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Morto il generale ed ex senatore Pd Mauro Del Vecchio. L’uomo si è spento a 79 anni. Ad annunciare la scomparsa è stato il presidente del Senato in carica Ignazio La Russa, attraverso un post pubblicato sui social. La sua avventura in parlamento è iniziata ad aprile 2008 e si è conclusa nel marzo 2013. Divenne componente della commissione Difesa e della delegazione OSCE.

Morto il generale Mauro Del Vecchio, il ricordo di Ignazio La Russa

Del Vecchio, oltre a essere stato un senatore, è stato una figura di alto profilo nelle missioni internazionali dell’Esercito italiano.

“Esprimo sincero cordoglio per la scomparsa del generale Mauro Del Vecchio. Comandante delle forze Nato in Afghanistan nell’ambito della missione Isaf e successivamente a capo del Comando operativo di vertice interforze”. Così Ignazio La Russa nell’annunciare il decesso dell’ex senatore.

ANSA Mauro Del Vecchio

Il presidente del Senato ha aggiunto che Del Vecchio “ha rappresentato un esempio di dedizione e competenza. Alla sua straordinaria preparazione militare ha unito una profonda sensibilità istituzionale”.

“Alle persone a lui care, ai colleghi e a quanti lo hanno conosciuto e stimato, giungano le più sentite condoglianze, mie personali e del Senato della Repubblica”, ha concluso La Russa.

Guido Crosetto ricorda l’ex senatore Pd

Parole di profonda stima rivolte all’ex senatore anche da parte del ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Figura di altissimo valore umano, militare e istituzionale, ha dedicato l’intera esistenza al servizio della Nazione e delle sue Istituzioni”.

“Ufficiale esemplare e parlamentare rispettato – ha aggiunto Crosetto -, ha rappresentato con onore l’Esercito Italiano, le Forze Armate e l’intera Difesa nei teatri più complessi e delicati, distinguendosi sempre per equilibrio, competenza e spirito di servizio”.

Il ministro della Difesa ha poi ricordato le tappe salienti della carriera del generale, ricordando che è stato comandante del contingente italiano in Kosovo, del Corpo d’Armata di Reazione Rapida della Nato, della missione Isaf in Afghanistan e, infine, del Comando Operativo Interforze.

“Ha ricoperto con fermezza e visione alcuni tra i più prestigiosi e delicati incarichi operativi“, ha concluso Crosetto.

Le parole di Luciano Portolano

Ha ricordato Del Vecchio anche il collega generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa: “Profondo conoscitore dei valori militari, il generale Del Vecchio ha incarnato appieno lo spirito del bersagliere: coraggio, disciplina e amore per la Patria. La sua opera, la sua umanità e il suo rigore professionale continueranno a essere di riferimento e d’ispirazione per le future generazioni di Ufficiali”.

“Il generale Del Vecchio ha rappresentato con autorevolezza e rispetto il volto migliore della Difesa italiana, contribuendo in modo significativo al prestigio delle nostre Forze armate in ambito nazionale e internazionale”, ha concluso Portolano.