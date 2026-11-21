Morto il gioielliere Paolo Bulgari, protagonista del lusso italiano nel mondo con la maison fondata dal nonno Il gioielliere Paolo Bulgari è morto a Roma a 89 anni: ha trasformato il marchio di cui porta il nome in uno dei simboli del lusso italiano nel mondo

Morto a 89 anni Paolo Bulgari, simbolo del marchio dell’alta gioielleria italiana di cui porta il nome. Nipote del fondatore Sotirio, l’imprenditore e stilista ha portato la maison ai massimi livelli del settore del lusso, diventando uno un’eccellenza tricolore tra le più riconoscibili nel mondo.

La morte di Paolo Bulgari

A dare la notizia della morte del celebre gioielliere è stata la famiglia, ricordando “la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo”.

“Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi” si legge nella nota diffusa dai suoi cari, nella quale si comunicano i funerali a Roma, alle 11 di lunedì 23 novembre, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

ANSA

L’eredità del gioielliere

Nipote del fondatore, l’argentiere greco che nel 1884 aprì la prima bottega a Roma, Paolo Bulgari ha contribuito in modo significativo all’espansione della maison sui mercati internazionale, fino a imporre il marchio italiano ai più alti livelli della gioielleria mondiale.

Terzo figlio di Giorgio Bulgari, aveva raccolto l’eredità del padre e dello zio Costantino, che svilupparono l’identità dell’atelier tracciandone il futuro.

La guida della maison

Dopo la guida del fratello Gianni e della cugina Marina, Paolo prese le redini dell’azienda di famiglia come vice del fratello Nicola.

Negli anni ’90 portarono insieme il colosso in una fase di profonde trasformazioni, con l’allargamento a nuovi prodotti come orologi, accessori, pelletteria e profumi, senza mai dimenticare il forte legame con la tradizione, rappresentata con l’inconfondibile “V” latina al posto della “U” nel marchio.

In parallelo all’attività imprenditoriale, il gioielliere non ha mai accantonato la passione per il design dei monili e per il rapporto diretto con l’esclusiva clientela dietro il banco della boutique di via Condotti.

Attento anche ai temi sociali e all’istruzione, nel 2019 aveva fondato la Paolo Bulgari Foundation, con l’obiettivo di sostenere la rigenerazione educativa e la formazione professionale nei quartieri periferici di Roma.