Morto il giornalista Domenico Morace, era stato direttore del Corriere dello Sport: il cordoglio di Occhiuto

Il giornalista Domenico Morace, che è stato direttore del Corriere dello Sport – Stadio tra il 1986 e il 1991, è morto all’età di 82 anni. Morace, tra i giornalisti sportivi italiani più noti, è deceduto in una casa di cura di Cinquefrondi. Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha reso omaggio a Morace, “un maestro del giornalismo che ha saputo raccontare con passione e rigore la storia sportiva del nostro Paese”.

Addio a Domenico Morace, morto a 82 anni

Domenico “Mimmo” Morace è morto all’età di 82 anni in una casa di cura di Cinquefrondi, dove era ricoverato da due giorni in seguito a una lunga degenza nel reparto rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha espresso “profondo cordoglio” per la morte di Morace.

Chi era Domenico Morace

Domenico Morace è nato a Reggio Calabria il 1° febbraio 1943.

Giornalista professionista iscritto all’Ordine della Calabria dal 1° gennaio 1966, Morace ha iniziato la carriera con alcune collaborazioni al quotidiano Il Mattino di Napoli. Successivamente è diventato corrispondente locale del Corriere dello Sport da Reggio Calabria, per poi passare alla sede centrale a Roma.

Domenico Morace è stato direttore del Corriere dello Sport – Stadio dall’11 ottobre 1986 al 28 febbraio 1991, del settimanale Guerin Sportivo dal marzo 1994 al luglio 1996 e del Domani della Calabria nel 1998.

Su proposta dell’allora segretario del Sindacato giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, Morace è stato anche nominato per acclamazione presidente onorario dell’Ussi Calabria.

Il cordoglio per Domenico Morace

Il sindacato dei giornalisti Figec ha espresso “profondo cordoglio” per la morte di Domenico Morace. Nella nota si legge che il sindacato “si stringe attorno alla famiglia tutta con un commosso abbraccio ai figli Daniele e Luciano, colleghi giornalisti, alla figlia Laura che, fino all’ultimo l’ha assistito assieme alla mamma Patrizia, al fratello Aldo Maria”.

Il segretario generale del sindacato Carlo Parisi ha ricordato Mimmo Morace come “una stella di primaria grandezza nel firmamento del giornalismo sportivo, ma soprattutto un gran signore d’altri tempi che disarmava tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e il suo rispetto nei confronti di tutti”.

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, ha espresso “profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Morace”. Occhiuto ha aggiunto: “La Calabria perde una delle sue firme più autorevoli, un maestro del giornalismo che ha saputo raccontare con passione e rigore la storia sportiva del nostro Paese. Nel corso della sua lunga carriera ha saputo ispirare generazioni di giornalisti con professionalità e dedizione. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze della giunta regionale”.