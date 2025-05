Morto il giornalista Gianni Vasino, l'indimenticabile voce di 90° Minuto aveva 88 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

È morto all’età di 88 anni Gianni Vasino, storico giornalista Rai e volto di “90º minuto”. Nato nel 1936 a Serravalle, crebbe a Sanremo e mosse i primi passi nei giornali locali. In Rai dal 1968, si occupò di calcio e altri sport, curando diversi programmi, fra cui “Come noi” e “A tutta B”.

Chi era Gianni Vasino

Gianni Vasino è stato un volto amatissimo del giornalismo sportivo televisivo, prima protagonista stabile su Rai 1, specialmente nella storica trasmissione “90º minuto”, e in seguito anche su reti private.

Originario di Serravalle di Berra, in provincia di Ferrara, dove nacque il 5 novembre 1936, si trasferì da giovane con la sua famiglia a Sanremo. Qui ebbe inizio il suo percorso da giornalista, lavorando per testate locali fino all’approdo, nel 1960, a Milano per collaborare con il Corriere Lombardo.

Una giovane Antonella Clerici con Gianni Vasino

Poco dopo tornò a Genova, dove entrò nella redazione de Il Nuovo Cittadino e ottenne il titolo di giornalista professionista.

Dal 1968 giornalista per la Rai

La vera svolta arrivò nel 1968, anno in cui superò le selezioni regionali per il concorso Rai dedicato ai radiotelecronisti.

Dopo un corso intensivo di otto mesi a Roma, durante il quale fu formato da nomi illustri come Umberto Eco e Paolo Valenti, venne assunto dalla sede Rai di Genova nel 1970, occupandosi inizialmente di cronaca nera e sport.

Fu proprio Valenti a volerlo fortemente nella squadra di “90º minuto”, trasmissione che gli regalò grande popolarità, seguendo da vicino le squadre lombarde come Milan, Inter e Atalanta.

In quegli anni si occupò non solo di calcio ma anche di altri sport, con una particolare attenzione alle discipline acquatiche, commentando eventi di rilevanza mondiale come Olimpiadi, Europei e Mondiali.

Conduttore e autore di programmi Rai

Nel 1992 ottenne la nomina a caporedattore, mentre dal 1990 e fino al 1995, affiancò Mariolino Corso alla conduzione del programma “A tutta B”, in onda ogni lunedì pomeriggio su Rai 3, interamente dedicato al campionato cadetto.

Tra le sue idee più significative va ricordato anche il format “Come noi”, un prodotto concepito per il Tg2 delle 13 e focalizzato sui temi legati alla disabilità.

Gianni Vasino e le emittenti private

Negli anni successivi, dopo il ritorno a Genova, Gianni Vasino collaborò con diverse emittenti private, tra cui Telenord, dove ottenne grande risonanza mediatica facendo esordire il cardinale Tarcisio Bertone come telecronista sportivo.

Tra gli episodi più curiosi della carriera di Vasino si ricorda anche la sua partecipazione al Rally di Montecarlo del 1989 come copilota del campione Dario Cerrato, ottenendo un settimo posto.