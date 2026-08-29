Morto il giornalista Gigi Bollettini, malore improvviso davanti allo stadio di Sassari prima della partita
Lutto nel giornalismo marchigiano: morto Gigi Bollettini prima di Torres-Sambenedettese. Malore di fronte al botteghino dello stadio Vanni Sanna
È morto il giornalista Pierluigi Bollettini. L’uomo, 66 anni, era in trasferta da San Benedetto del Tronto per seguire la partita di Serie C tra Torres e Sambenedettese. Stava ritirando il pass al botteghino per accedere allo stadio Vanni Sanna quando si è accasciato a terra. Un malore improvviso gli ha tolto la vita, inutili anche i soccorsi immediati da parte dell’équipe del 118 presente sul posto.
Morto il giornalista Gigi Bollettini
È morto lo storico giornalista e cameraman di San Benedetto del Tronto Pierluigi Bollettini. L’uomo, sessantaseienne, ha avuto un malore improvviso nel pomeriggio di sabato 29 agosto a Sassari.
Si trovava di fronte allo stadio Vanni Sanna per seguire la partita di Serie C tra Torres e Sambenedettese. Una sfida importante, valida per il campionato di Serie C, girone B.
Pierluigi stava seguendo la Sambenedettese nella trasferta come giornalista, oltre che come direttore della Gazzetta Rossoblù.
Cosa è successo?
Pierluigi Bollettini si trovava di fronte allo stadio Vanni Sanna prima dell’inizio del match per ritirare l’accredito necessario a seguire la partita di Serie C.
Il giornalista era infatti in trasferta per seguire la gara della Sambenedettese. Durante l’attesa per il ritiro del pass al botteghino si è però sentito male: un malore improvviso lo ha fatto accasciare a terra.
Sul posto era già presente un’équipe medica del 118, come di consueto negli eventi con grande afflusso di pubblico. L’intervento è stato quindi immediato, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma senza successo.
Chi era Bollettini?
Pierluigi Bollettini, detto Gigi, è stato giornalista ed editore della testata online La Gazzetta Rossoblù.
Ha lavorato per decenni nell‘informazione locale, raccontando lo sport e la comunità sambenedettese.
È stato tra i fondatori della Nuova TVP, poi Vera TV, ed è stato a lungo legato a L’Altra Radio.