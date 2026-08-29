Morto il giornalista Gigi Bollettini, malore improvviso davanti allo stadio di Sassari prima della partita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto il giornalista Pierluigi Bollettini. L’uomo, 66 anni, era in trasferta da San Benedetto del Tronto per seguire la partita di Serie C tra Torres e Sambenedettese. Stava ritirando il pass al botteghino per accedere allo stadio Vanni Sanna quando si è accasciato a terra. Un malore improvviso gli ha tolto la vita, inutili anche i soccorsi immediati da parte dell’équipe del 118 presente sul posto.

Morto il giornalista Gigi Bollettini

È morto lo storico giornalista e cameraman di San Benedetto del Tronto Pierluigi Bollettini. L’uomo, sessantaseienne, ha avuto un malore improvviso nel pomeriggio di sabato 29 agosto a Sassari.

Si trovava di fronte allo stadio Vanni Sanna per seguire la partita di Serie C tra Torres e Sambenedettese. Una sfida importante, valida per il campionato di Serie C, girone B.

Pierluigi stava seguendo la Sambenedettese nella trasferta come giornalista, oltre che come direttore della Gazzetta Rossoblù.

Cosa è successo?

Pierluigi Bollettini si trovava di fronte allo stadio Vanni Sanna prima dell’inizio del match per ritirare l’accredito necessario a seguire la partita di Serie C.

Il giornalista era infatti in trasferta per seguire la gara della Sambenedettese. Durante l’attesa per il ritiro del pass al botteghino si è però sentito male: un malore improvviso lo ha fatto accasciare a terra.

Sul posto era già presente un’équipe medica del 118, come di consueto negli eventi con grande afflusso di pubblico. L’intervento è stato quindi immediato, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo per oltre mezz’ora, ma senza successo.

Chi era Bollettini?

Pierluigi Bollettini, detto Gigi, è stato giornalista ed editore della testata online La Gazzetta Rossoblù.

Ha lavorato per decenni nell‘informazione locale, raccontando lo sport e la comunità sambenedettese.

È stato tra i fondatori della Nuova TVP, poi Vera TV, ed è stato a lungo legato a L’Altra Radio.