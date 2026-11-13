Morto il giornalista Toni Capuozzo, Paolo Del Debbio commosso in diretta: "Ha visto il peggio del mondo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Paolo Del Debbio si è commosso in diretta tv dopo la morte del giornalista Toni Capuozzo. Il conduttore televisivo ha sottolineato la "certezza morale" e l'"umanità" dello storico inviato di guerra, deceduto nella giornata di giovedì 12 novembre a un mese di distanza dall’annuncio con cui aveva reso pubblico di essere affetto da tumore. "Se ne va un uomo molto raro", ha detto Del Debbio.

L’omaggio commosso di Del Debbio a Toni Capuozzo

Durante la trasmissione Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha commentato con visibile commozione il recente decesso di Toni Capuozzo: "Salutiamo un fondatore, uno dei pilastri di quest’azienda e dell’informazione internazionale. Era talmente bravo che ti poteva parlare di Sarajevo e in quei 4 minuti, con quella voce roca che non gli consentiva di essere retorico, ti faceva capire quel che voleva dire Sarajevo in quei momenti di guerra terribile per il mondo".

Il messaggio del conduttore tv è proseguito così: "Non è mai stato ideologico in senso tecnico, dividendo di qua e di là. A lui interessava capire. Io l’ho conosciuto tardi e mi abbeveravo a lui per capire di politica internazionale. Era un uomo curioso, che non aveva paraocchi e guardava a 360 gradi. Là dove si trova ora, verificherà un mondo che io me lo immagino d’amore, che lui ha avuto per l’umanità ferita che ha sempre raccontato. Io di questo ho la certezza morale. Il suo viso era un viso di bontà, di profondità, di umanità, di interiorità. Se ne va un uomo raro, molto raro".

Del Debbio ha aggiunto ancora: "Non ho avuto con lui la frequentazione che hanno avuto altri, ma ho avuto dei colloqui di un’intensità che a volte, con persone con cui parli molto spesso, non hai. Sono sempre andato via da quei colloqui con un pezzetto di umanità in più. Ha visto il peggio del mondo e questo peggio lo aveva addolcito, non indurito come invece spesso accade".

Toni Capuozzo e Silvio Berlusconi: il ricordo di Del Debbio

Nel suo omaggio a Toni Capuozzo, Paolo Del Debbio ha anche ricordato i lavori di Toni Capuozzo per Silvio Berlusconi.

Le sue parole: "Su Berlusconi i suoi film sono in assoluto, da quello che ho visto io, la cosa più bella che è stata fatta. Anche nel ricordare un uomo con cui magari aveva posizioni diverse su alcune cose, ci ha messo quell’umanità e quella capacità di indagine nel profondo che è veramente di pochi".

La chiosa finale del conduttore tv: "Un grande abbraccio alla famiglia di Toni Capuozzo da parte mia e di tutta la famiglia Mediaset, che a quest’uomo deve veramente molto, anche se lui diceva che quello che lui doveva a Mediaset era forse di più. Io penso sia vero il contrario. Addio Toni".

L’ultima conversazione tra Del Debbio e Toni Capuozzo

Paolo Del Debbio ha parlato di Toni Capuozzo anche in un’intervista concessa al Corriere della Sera, nel corso della quale ha rivelato l’ultima conversazione avuta con l’inviato di guerra.

Il suo racconto: "L’ultima conversazione l’abbiamo avuta prima dell’estate. Mi diceva che era stanco, ma non si lamentava. Non era certo nel suo carattere".