Morto il giornalista Vito Monaco, l'omaggio di Canale Italia per il suo direttore: "Il Professore libero"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Commozione e cordoglio per la scomparsa del giornalista Vito Monaco, morto a 81 anni. Messaggi di addio arrivano da parte di istituzioni, colleghi e pubblico. Dopo l’omaggio di Canale Italia al suo storico direttore, definito “Il Professore libero”, arrivano le testimonianze di amministratori e rappresentanti del territorio che ne ricordano le qualità umane e professionali.

Canale Italia ricorda Vito Monaco

Vito Monaco si è spento a causa dell’aggravarsi di alcuni problemi al cuore. Canale Italia ha pubblicato un video di cordoglio per ricordare Vito Monaco, definito “il Professore libero”.

“Tutto il personale di Canale Italia, gli amici, i colleghi, i collaboratori esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia, un grande abbraccio da parte di tutti noi”, è stato scritto.

Il ricordo della giornalista Paola Natali

La giornalista Paola Natali ha pubblicato su Facebook un ricordo di Vito Monaco, aggiungendo dettagli professionali e umani.

“Non è semplice dire addio al Direttore Vito Monaco. Mi ricorderò sempre il nostro primo incontro a Canale Italia e il giorno in cui decise nel 2008 che avrei dovuto condurre Notizie Oggi”, ha scritto.

“Furono poche le parole che mi disse appena arrivai in redazione: ‘Devi sempre essere te stessa, perché il pubblico merita la sincerità‘. Mi hai supportata e sopportata, e hai avuto il coraggio di permettermi di essere quella che sono, anche quando prendevo posizioni scomode. Mi hai sempre detto: ‘Se sei sicura, racconta ciò che hai scoperto’. E così ho sempre fatto. Solo con te ho parlato della mia maternità e i tuoi insegnamenti saranno sempre con me”, ha aggiunto.

Il cordoglio del sindaco di Abano Terme

Tra i primi a salutare pubblicamente Vito Monaco c’è stato il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato, città dove il giornalista risiedeva.

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, il primo cittadino ha voluto ricordare Vito Monaco sottolineando come il rispetto reciproco abbia sempre prevalso sulle differenze di opinione.

“Non serve essere sempre d’accordo con una persona per riconoscerne il valore“, ha scritto. “Ho partecipato molte volte alle trasmissioni di Vito. Non sempre, appunto, la pensavamo allo stesso modo. E più di qualche volta ci siamo confrontati con posizioni differenti e punti di vista lontani“.

“Ma la stima reciproca non è mai venuta meno, perché era fondata su ciò che conta davvero: il rispetto delle persone e delle idee. Vito aveva una qualità sempre più rara: sapeva ascoltare. Faceva domande dirette, cercava il confronto vero, senza mai trasformarlo in scontro. Dietro il professionista c’era una persona colta, curiosa e profondamente innamorata del suo mestiere”, ha aggiunto il sindaco Barbierato.

L’addio del presidente del Veneto

Anche il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha espresso il proprio cordoglio, ricordando il primo incontro avuto con Vito Monaco agli inizi della sua esperienza politica.

“A lui mi lega un ricordo personale: è stato il primo giornalista ad intervistarmi all’inizio del mio percorso politico”, ha detto. “L’esperienza di quel giorno è rimasta nel mio bagaglio di vita ed ora che Monaco non c’è più diventa memoria di un rapporto umano”.

Il messaggio dell’assessore

Cordoglio anche da parte dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Massimo Bitonci: “Se ne va una figura che ha lasciato un segno importante nella storia del giornalismo televisivo”, ha detto. “Per decenni ha raccontato con professionalità, competenza e passione la vita del nostro territorio, sempre con uno sguardo attento ai fatti e alle persone”.