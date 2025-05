Morto il marito della donna accoltellata a San Secondo (Parma), schianto contro un furgone durante la fuga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È di un morto e due feriti il tragico bilancio di un incidente avvenuto a San Secondo, in provincia di Parma, intorno alle 9 di venerdì 2 maggio. La persona che ha perso la vita nell’impatto tra un furgone e un’auto è il marito della donna che, a poche centinaia di metri dal luogo, era stata accoltellata nella sua abitazione.

Accoltella la moglie, muore nella fuga

Tragedia alle porte di San Secondo Parmense dove un uomo è morto dopo essersi schiantato, con la sua auto, contro un furgone. Le due persone presenti su di esso hanno riportato serie ferite e sarebbero in gravi condizioni.

La vittima dell’incidente stradale è l’uomo che, poco prima e a breve distanza dalla provinciale 10 dove è defunto, aveva accoltellato sua moglie nella loro casa a San Secondo Parmense in Borgo Bertani. L’uomo, 53enne, nordafricano come la sua coniuge, era scappato in macchina dopo averla colpita al termine di una violenta lite. È morto sul colpo.

Incidente stradale tragico a San Secondo, Parma

A lanciare l’allarme erano stati i figli della donna mentre l’autore dell’aggressione si era dato alla fuga culminata poi con l’incidente mortale avvenuto nella mattinata del 2 maggio. Nel tragico impatto tra un’auto e un camion, l’uomo alla guida del primo veicolo ha avuto la peggio ed è deceduto. Ancora da accertare le cause del frontale avvenuto sulla provinciale 10 di San Secondo Parmense poco dopo le 8.40 e intorno alle 9 circa. L’impatto è avvenuto all’altezza della stazione di carburante Eni lungo quella che è la strada provinciale che porta a Cremona.

Come detto, le condizioni dei due feriti sono gravi. Uno di loro è stato liberato dai vigili del fuoco e trasportato in elisoccorso in ospedale, dopo essere rimasto incastrato nell’abitacolo e per un periodo impossibilitato a muoversi.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza con infermiere di San Secondo, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale in un’intensa attività per i due fatti di cronaca. Alle forze dell’ordine, cui era stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, ora il compito di chiarire la dinamica dell’incidente legato all’accoltellamento della donna avvenuto a breve distanza dal luogo dell’incidente stradale. Il corpo della vittima dell’incidente potrebbe essere anche sottoposto ad autopsia: non è escluso un gesto estremo dell’uomo.

La ricostruzione

Pochi minuti prima di schiantarsi, l’uomo aveva colpito con diverse coltellate sua moglie mentre si trovava nella propria abitazione. I fendenti l’avevano raggiunta a collo, avambraccio e torace e le avevano provocato diverse emorragie. La donna era cosciente ma le sue condizioni erano state descritte comunque come gravi quando era stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma.

L’aggressione si era verificata sempre a San Secondo Parmense, nel pieno centro del comune della Bassa Parmense. I figli della coppia, ancora bimbi, avevano dato l’allarme cercando aiuto fuori casa e trovando supporto in una vicina.

Le forze dell’ordine, intervenute prontamente, si sono subito messe alla ricerca del marito della donna e l’hanno ben presto identificato nella vittima dell’incidente avvenuto quindi nel tentativo di mettersi in fuga anche se la dinamica dell’impatto è ancora al vaglio degli inquirenti.