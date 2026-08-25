Morto il miliardario Klaus-Michael Kühne, re della logistica non aveva eredi: a chi andrà il suo patrimonio

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Il miliardario tedesco Klaus-Michael Kühne, secondo uomo più ricco della Germania, considerato il re della logistica, è morto all’età di 89 anni. Non aveva eredi: allo stato attuale, è probabile che il suo vasto patrimonio azionario finisca per confluire nella fondazione filantropica da lui istituita, la Kühne Foundation.

Addio a Klaus-Michael Kühne: l’annuncio della morte

Klaus-Michael Kühne si è spento nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 agosto a Schindellegi, in Svizzera. A rendere noto il suo decesso è stato il gruppo svizzero Kühne+Nagel, fondata a Brema nel 1890 dal nonno August Kühne assieme al socio Friedrich Nagel.

“Con la scomparsa di Klaus-Michael perdiamo un visionario, un grande imprenditore e una personalità fuori dal comune”, ha dichiarato il presidente del consiglio di amministrazione di Kühne+Nagel, Joerg Wolle.

Chi era Klaus-Michael Kühne

Klaus-Michael Kühne era il secondo uomo più ricco della Germania, dietro solo a Dieter Schwarz (fondatore e proprietario dei supermercati Lidl).

Klaus-Michael Kühne era entrato in Kühne+Nagel nel 1958. Ne era diventato presidente, poi, nel 1966, per poi divenirne amministratore delegato nel 1975.

Nel corso degli anni, l’azienda è riuscita a diventare uno dei leader mondiali nel trasporto aereo e marittimo di merci, con circa 88 mila dipendenti e 1.300 sedi dislocate in un centinaio di Paesi. Proprio Klaus-Michael Kühne ne aveva guidato l’espansione internazionale.

A quanto ammonta il patrimonio di Klaus-Michael Kühne e a chi andrà l’eredità

Tramite Kuhne Holding Ag, Klaus-Michael Kühne controllava alla fine del 2025 il 55,4% del capitale del gruppo, mentre la fondazione filantropica Kühne Foundation deteneva una quota inferiore al 5%.

Forbes ha valutato il patrimonio complessivo dell’imprenditore in 44 miliardi di dollari.

Il suo patrimonio includeva anche partecipazioni in Hapag-Lloyd (grande compagnia di navigazione di linea), Lufthansa (di cui era il primo azionista, detenendo circa il 20% delle azioni, dal controvalore di circa 2 miliardi di euro), Brenntag e Flix (il gruppo che controlla la società di trasporti FlixBus). Tra i pacchetti azionari controllati da Klaus-Michael Kühne spicca anche una quota dell’Amburgo (Hamburger Sv), club calcistico in Germania.

Klaus-Michael Kühne non aveva eredi diretti: come riportato dal Corriere della Sera, è probabile che il suo patrimonio azionario confluisca nella fondazione filantropica da lui istituita, la Kühne Foundation.