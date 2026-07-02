Morto il papà del CT del Congo Sébastien Desabre, annuncio dopo il ko con l'Inghilterra sorprende l'allenatore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Alla fine della conferenza stampa seguita alla sconfitta del Congo con l’Inghilterra ai sedicesimi di finale dei Mondiali, un addetto stampa della nazionale africana ha comunicato alla sala stampa la morte del padre del Ct della squadra, Sébastien Desabre, che stava rispondendo alle domande dei giornalisti. Non è chiaro se l’allenatore abbia ricevuto la notizia in quel modo o se ne fosse già a conoscenza.

L’annuncio della morte del padre del Ct del Congo in conferenza stampa

Il video della conferenza stampa del Ct del Congo Sébastien Desabre dopo la sconfitta della squadra da lui allenata contro l’Inghilterra ai sedicesimi di finale dei Mondiali è diventato virale.

Sul finire della conferenza stampa, un addetto della nazionale congolese ha comunicato che il padre di Desabre era morto poche ore prima.

ANSA

L’addetto ha invitato tutta la sala stampa a fare le condoglianze all’allenatore, che ha ringraziato i giornalisti e i collaboratori della nazionale.

I dubbi sulla comunicazione della notizia

La prima reazione di Desabre all’annuncio dell’addetto stampa della nazionale congolese è stata di evidente stupore. Non è chiaro però a cosa fosse dovuta la sua espressione.

Alcuni commentatori hanno ipotizzato che l’allenatore del Congo possa aver appreso in quel modo della morte del padre. È però più probabile che non si aspettasse un annuncio pubblico, visto che lui stesso non aveva citato il fatto durante la conferenza stampa.

In ogni caso, Desabre ha mostrato soltanto un’espressione stupita, senza ulteriori commenti nei confronti dell’addetto stampa o dei giornalisti, limitandosi a ringraziare per le condoglianze.

Chi è Sébastien Desabre, l’allenatore del Congo

Sébastien Desabre ha avuto una carriera diversa da quella che di solito si immagina per il commissario tecnico di una nazionale di calcio che partecipa ai Mondiali.

Non è stato un calciatore professionista, ma ha iniziato da trentenne ad allenare club dilettantistici in Francia, il suo Paese d’origine.

Da lì è passato al professionismo in vari Paesi dell’Africa, vincendo titoli con squadre di club in Costa d’Avorio e Tunisia. Ha anche allenato la nazionale ugandese, prima di passare, attraverso altre esperienze di club, a quella congolese nel 2022.

Con il Congo ha anche ottenuto un quarto posto nella Coppa d’Africa del 2023, oltre ovviamene alla qualificazione alla fase a gironi e ai sedicesimi di finale dei mondiali del 2026.