Morto il premio Oscar Glen Hansard, cantante di Falling Slowly coinvolto in un incidente in moto a Lucan

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È morto in un grave incidente stradale Glen Hansard, cantautore irlandese e frontman del gruppo rock The Frames. Aveva 56 anni. Il cantante è deceduto in seguito a un incidente in moto avvenuto a Lucan, un sobborgo di Dublino. Ottenne la fama internazionale nel 2007, quando vinse il premio Oscar per la canzone Falling Slowly, tratta dal film Once.

Glen Hansard morto in un incidente in moto

Addio a Glen Hansard, il cantautore irlandese premio Oscar è morto all’età di 56 anni a causa di un incidente in moto.

La Bbc riferisce che l’incidente è avvenuto attorno alle 4:30 di questa mattina, mercoledì 29 luglio, a Lucan, vicino Dublino, e che non ha coinvolto altri veicoli.

ANSA

Addio al cantante premio Oscar

Glen Hansard era un apprezzato cantautore, uno musicisti folk europei più amati degli ultimi decenni, prima con la band The Frames e poi da solista.

Era diventato noto a livello internazionale nel 2007, quando vinse il premio Oscar per la canzone Falling slowly, tratta dal film Once.

La carriera di Glen Hansard

Nato nel 1970 a Ballymum, un sobborgo a nord di Dublino, Glen Hansard iniziò la carriera nel mondo della musica negli anni Novanta.

Cominciò a suonare come musicista di strada, poi con la band folk rock The Frames, con cui suonava ancora oggi.

È noto anche come attore: recitò nella commedia musicale The Commitments (1991) nel ruolo del chitarrista della band protagonista del film.

E poi in Once, film a bassissimo budget di cui era protagonista assieme alla cantautrice ceca Marketa Irglova, all’epoca sua compagna. Il film fu molto apprezzato dalla critica e da alcuni grandi registi, tra cui Steven Spielberg, che contribuì a farlo conoscere a livello internazionale.

Con Falling slowly, uno dei brani scritti per il film, vinse nel 2007 il Premio Oscar per la miglior canzone. Il duo Hansard-Irglova pubblicò tre album con il nome di Swell Season, il suo ultimo disco da solista risale al 2023.