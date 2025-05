Morto il proprietario di Varenne Enzo Giordano, addio all'uomo che da una colletta costruì una leggenda

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Enzo Giordano, storico proprietario del leggendario Varenne, è morto all’età di 71 anni. Ricoverato a Napoli per una malattia, aveva voluto che il “Capitano” sfilasse un’ultima volta ad Agnano. Da una colletta all’icona del trotto: Giordano era stato l’uomo capace di credere in un cavallo sconosciuto e cambiare la storia dell’ippica.

Morto il proprietario di Varenne

Enzo Giordano si è spento a Napoli, dove era ricoverato per un’infezione alla gola.

La notizia è stata confermata da Gianpaolo Minnucci, storico driver di Varenne e da Rolando Luzi, ex manager del cavallo: “Abbiamo perso un padre, un amico, un compagno di viaggio”.

Fonte foto: ANSA In foto Enzo Giordano, Zaia e il leggendario Varenne

Il mondo dell’ippica piange una figura centrale nella storia del trotto moderno, proprio nell’anno in cui Varenne si appresta a compiere 30 anni, con una prevista ultima apparizione al Gran Premio Lotteria di Agnano.

Chi era Enzo Giordano

Ex cambiavalute di Napoli, Enzo Giordano si era innamorato di Varenne vedendolo debuttare in tv nel 1998. Per acquistarlo, raccontano le fonti, organizzò una colletta tra amici e parenti: intuì prima di tutti il potenziale di quel cavallo giovane e promettente.

Fu l’inizio di un sodalizio straordinario. Con lui, Varenne ha vinto tutto: Gran Premio Lotteria, Prix d’Amérique, Elitloppet, fino a diventare il cavallo più vincente della storia del trotto.

Il loro legame andava però ben oltre lo sport: una famiglia costruita sull’amore per i cavalli e sull’impegno quotidiano.

Il commento di Zaia

Anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ricordato la figura di Giordano: “Un visionario. Aveva capito prima di tutti che Varenne era un campione“, ha ricordato.

“La loro storia è un orgoglio per tutta l’Italia, anche per chi non è mai stato in un ippodromo. Buon viaggio Enzo, uomo straordinario e appassionato di ippica”, ha concluso il suo tributo sentito.