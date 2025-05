Morto il rapper Dre Love, nome d'arte di André Thomas Halyards: fece parte dei Messaggeri della Dopa con Neffa

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Lutto nel mondo della musica, a soli 55 anni è morto il rapper Dre Love. Tra i primi a dare l’annuncio, i Casino Royale, band con cui in passato l’artista aveva collaborato. Il suo nome, comunque, è strettamente legato a Neffa e i Messaggeri della Dopa, primo album in studio dell’artista campano. Originario di New York, il rapper viveva in Italia, a Firenze, dagli Anni ’90.

Morto Dre Love: l’annuncio dei Casino Royale

Il rapper Dre Love, al secolo André Thomas Halyards, è morto a Firenze: aveva 55 anni.

A dare l’annuncio della scomparsa del musicista è stato uno dei gruppi con cui l’artista aveva collaborato, i Casino Royale. La band, mediante propri canali social, ha dedicato un post per ricordare il rapper appena scomparso.

“Poco fa ha fatto il grande salto un ‘grande’, un’anima che ha fatto tanto tanto umanamente ed in termini di suono e attitudine per la scena italiana”.

Il gruppo ha successivamente ricordato che, nonostante non possa definirsi hip hop, ha collaborato con alcuni artisti del genere: Dre Love era uno di questi.

“Rock on!!! Questo era il suo saluto. ‘Il cielo è il limite’ vola leggero Dre Love. Ci vediamo di là”, concludono i Casino Royale.

Chi era il rapper

Dre Love era lo pseudonimo di André Thomas Halyards. Originario di New York, più precisamente del Queens, si trasferì nel nostro Paese nei primi Anni ’90.

Decise di stabilirsi a Firenze e, dopo il trasferimento, inizio ad essere molto attivo nella scena hip hop italiana, di cui è considerato uno dei pionieri.

Il rapper scomparso, negli anni ha collaborato con artisti del calibro di Jamiroquai, Almamegretta, DJ Gruff, DJ Enzo, Gopher D, Reggae National Tickets. Inoltre, collaborò anche con Alex Britti e Irene Grandi.

Il rapporto con Neffa

Negli ultimi anni, Dre Love ha proseguito la propria carriera con una nuova band. Tuttavia, il suo nome è stato spesso legato a quello di Neffa e ai Messaggeri della Dopa.

L’artista infatti partecipò alla realizzazione dei primi due album in studio del rapper campano. In particolare, una delle collaborazioni tra i due avvenne nel corso della realizzazione del primo album di Neffa che ha, come titolo, Neffa e i messaggeri della dopa.

Alla produzione dell’album parteciparono anche artisti come DJ Gruff e Giuliano Palma.