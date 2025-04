Morto il regista Angelo Longoni della miniserie Caravaggio, l'annuncio della moglie: aveva 68 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Il regista e scrittore Angelo Longoni è morto a Roma all’età di 68 anni. A dare la notizia è stata la moglie, l’attrice Eleonora Ivone. Milanese di nascita, ha firmato numerosi successi tra teatro, cinema e tv, tra cui Naja, Uomini senza donne e la miniserie su Caravaggio con Alessio Boni.

Addio ad Angelo Longoni

Angelo Longoni è morto a causa di un tumore rarissimo, il mesotelioma pleurico, causato dall’esposizione all’amianto.

I funerali sono previsti mercoledì 23 aprile, alle 12, alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma.

Angelo Longoni insieme alla moglie Eleonora Ivone

Oltre alla moglie Eleonora Ivone, Longoni lascia tre figlie, Margherita, Stella e Beatrice.

Chi era Angelo Longoni

Milanese di nascita e romano di adozione, Angelo Longoni è cresciuto alla Paolo Grassi ed è stato fondatore del Cendic, centro nazionale di drammaturgia.

Dopo alcune prove d’attore, a partire dagli anni Ottanta in teatro ha dato nuova luce alla drammaturgia contemporanea, portando in scena storie sempre strettamente legate a una riflessione sul presente, spesso in commedia.

Alcuni titoli sono Ostaggi, Testimoni, Il muro, Vita, Ospiti, Xanax, Modigliani, Facciamo Fiesta.

Tra i creatori della coppia d’oro Gianmarco Tognazzi-Alessandro Gassmann che fecero furore in Uomini senza donne, Longoni ha saputo tradurre le proprie storie dalla pagina di un libro al set e il palcoscenico, e viceversa.

Il regista di Caravaggio

Per il piccolo e grande schermo ha firmato anche la miniserie su Caravaggio con Alessio Boni, il ritratto di Tiberio Mitri – Il campione e la Miss con Luca Argentero e Maldamore con Luca Zingaretti.

A marzo era in tournée il suo Chi è io con Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi e dal 14 al 19 maggio tornerà al Parioli Costanzo di Roma il suo Noi Giuda con Massimo Ghini.

Il suo ultimo romanzo uscirà postumo

Il suo ultimo romanzo, Destini, uscirà postumo per Giunti Editore il 15 maggio.

Si tratta di un thriller che racconta come il destino faccia incrociare persone, casualmente, in situazioni totalmente avulse l’una dall’altra e fa sì che anche chi è predestinato a morire riceva in realtà un dono che non si aspettava. Così lo ha spiegato la moglie Eleonora Ivone.

“Quanto possa durare la vita di ognuno dipende da uno schioccare di vita, da una distrazione in autostrada, da un piede messo in fallo, da una giornata piovosa, da un treno perso, da una coronaria costruita ed altri casi fortuiti. Non è sempre la gravità di una malattia a uccidere, ma il destino“, ha scritto Longoni in questo romanzo.