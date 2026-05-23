Morto Dick Parry sassofonista dei Pink Floyd, col sax firmò da Wish You Were Here a Shine On You Crazy Diamond

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Lutto nel mondo della musica: è morto Dick Parry, il sassofonista britannico che ha contribuito a rendere leggendari alcuni brani dei Pink Floyd. A dare la notizia del decesso è stato il cantante della band inglese, David Gilmour, attraverso un post pubblicato sui social. Il musicista ha però mantenuto riserbo in merito alle cause del decesso dell’artista 83enne.

Pink Floyd, morto il sassofonista Dick Parry: l’annuncio di David Gilmour

“Il mio caro amico Dick Parry è morto questa mattina. Da quando avevo diciassette anni ho suonato in gruppi con Dick al sax, compresi i Pink Floyd”, ha scritto Gilmour sul suo profilo X, a corredo di alcuni scatti del sassofonista.

“Il suo tocco e il suo suono – ha aggiunto – rendevano il suo modo di suonare il sassofono inconfondibile, una firma di enorme bellezza conosciuta da milioni di persone e parte fondamentale di brani come “Shine On You Crazy Diamond”, “Wish You Were Here”, “Us and Them e Money””.

ANSA

“Ha suonato nell’ultima band in cui ero presente insieme a Rick Wright per il On An Island Tour e al Live 8 con i Pink Floyd”, ha concluso il cantante nel ricordare l’amico.

Dick Parry e la collaborazione con i Pink Floyd

Dick Parry era nato il 22 dicembre 1942 a Kentford, nel Suffolk. Grazie ai suoi assoli unici e alla capacità di creare atmosfere musicali magnetiche, è diventato una leggenda del rock.

Il suo timbro caldo ed evocativo in brani come “Money”, “Us and Them”, “Wish You Were Here” e soprattutto “Shine On You Crazy Diamond” lo hanno reso un’icona immortale della musica mondiale.

Oltre alle registrazioni in studio, Parry ha fatto parte regolarmente dei Pink Floyd nei concerti degli anni Settanta, diventando un membro stabile della band in quel periodo.

Successivamente tornò a collaborare con il gruppo nel 1994 per la realizzazione dell’album “The Division Bell”. Ha anche preso parte alla successiva tournée documentata nel live “Pulse“.

Il concerto del 2005 e i lavori con David Gilmour

Il sassofonista suonò anche nel concerto del Live 8 del 2005 con Pink Floyd e lavorò con Gilmour anche in alcuni progetti solisti di quest’ultimo, come ad esempio la tournée di “On an Island”.

Durante la sua carriera, Dick Parry ha suonato anche con tanti altri grandi artisti.