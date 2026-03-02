Morto il veterano Bo Gritz che ispirò la saga Rambo di Sylvester Stallone, era malato da tempo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morto a 87 anni James Gordon “Bo” Gritz. È il nome del veterano del Vietnam, pluridecorato, che ha ispirato il personaggio di John Rambo interpretato da Sylvester Stallone. Le cause ufficiali non sono state rese note, ma da tempo la sua salute era precaria. A raccontarlo è stata la moglie, che condivideva sui social il decorso della diagnosi di cancro del marito. Era tornato a casa per trascorrere gli ultimi giorni con la famiglia.

È morto il veterano decorato della guerra del Vietnam James Gordon “Bo” Gritz. L’uomo, 87 anni, era una vera e propria icona pluripremiata tra le Forze Speciali.

James era nato in Oklahoma nel 1939. Era figlio di un militare morto durante la Seconda Guerra Mondiale. Gritz aveva iniziato a servire nell’esercito degli Stati Uniti nel 1957 e ha concluso la carriera nel 1979.

È diventato uno dei soldati più decorati del conflitto vietnamita. Ha ottenuto il grado di tenente colonnello proprio grazie a quanto fatto in Vietnam, ricevendo onorificenze di prestigio come la Silver Star, la Purple Heart e la Air Medal.

Ha ispirato Rambo

Ma James Gordon era anche molto altro. La sua storia aveva colpito così profondamente l’immaginario americano da farlo diventare un modello d’ispirazione globale.

Proprio sulla sua figura e sulla sua storia è stato costruito John Rambo, personaggio interpretato da Sylvester Stallone che è stato a sua volta un’icona pop intramontabile.

Non solo Rambo: il suo carisma ha influenzato anche altri classici del cinema, dal colonnello Kurtz di Apocalypse Now a John “Hannibal” Smith dell’A-Team, fino ai personaggi d’azione portati sul grande schermo da Chuck Norris.

Ruolo durante l’assedio di Ruby Ridge

James Gordon “Bo” Gritz ha anche scritto diversi saggi e ha partecipato attivamente alla cronaca politica e sociale americana. Nel 1992, per esempio, si candidò alla presidenza degli Stati Uniti con il Partito Populista.

Viene ricordato anche per aver fatto da mediatore durante l’assedio di Ruby Ridge. Grazie al dialogo, convinse il fuggitivo alla resa e pose così fine allo scontro con gli agenti federali che andava avanti da 11 giorni.