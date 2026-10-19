Morto improvvisamente Sergio marito Giusina Battaglia, il pensiero di Antonella Clerici per i figli di 10 anni

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Antonella Clerici ha annunciato, durante È Sempre Mezzogiorno, la morte del marito di Giusina Battaglia, una delle cuoche del programma. Il lutto sarebbe stato improvviso, anche se la conduttrice ha mantenuto il più stretto riserbo sulle cause del decesso, rivolgendo un pensiero ai figli della coppia, due gemelli di appena 10 anni.

È morto improvvisamente il marito di Giusina Battaglia

Sergio, marito della cuoca e giornalista Giusina Battaglia, è morto improvvisamente durante lo scorso fine settimana, tra sabato 17 e domenica 18 ottobre.

Ne ha dato l’annuncio Antonella Clerici durante la puntata del 19 ottobre della trasmissione È Sempre Mezzogiorno, di cui Battaglia è una delle cuoche fisse.

ANSA

Non sono chiare le cause del decesso. Battaglia sarà assente dal programma per un periodo non meglio specificato a causa del lutto.

L’annuncio di Antonella Clerici

Clerici ha dedicato alcune parole alla collega durante l’annuncio della morte del marito.

“Noi siamo una famiglia e quindi tutto quello che ci succede ve lo raccontiamo anche perché voi vi affezionate ai personaggi di questo programma” ha spiegato la conduttrice inizialmente.

“Vogliamo mandare un abbraccio alla nostra Giusina Battaglia, perché questo fine settimana è mancato improvvisamente suo marito” ha continuato Clerici.

“Il pensiero va a lei e ai suoi due gemellini che hanno soltanto 10 anni. Giusina ti vogliamo bene, quando te la senti noi ti aspettiamo” ha concluso.

Cosa aveva detto Giusina Battaglia del marito Sergio a “Virgilio Notizie”

Alcuni mesi fa, Giusina Battaglia aveva parlato ai microfoni di Virgilio Notizie, descrivendo anche il marito Sergio: “Lui non ama i social, non li usa, ha Whatsapp per miracolo. E io lo tutelo. Questo non significa che non ci sia: mi aiuta, c’è sempre, solo che sta dietro le quinte. E va benissimo così”.

La carriera di Giusina Battaglia

Giusina Battaglia è una delle cuoche fisse di È Sempre Mezzogiorno da gennaio del 2024. È specializzata in ricette della tradizione siciliana.

La sua fama però è precedente. Nel 2020 aveva cominciato il programma Giusina in cucina, sempre basato sulle ricette della sua regione, rggiungendo un pubblico molto ampio.

Proprio il marito Sergio, che faceva il cameraman, l’aveva aiutata ad avviare questo progetto. I due erano sposati dal 2016 e, come spiegato da Clerici, e hanno due figli gemelli di 10 anni.