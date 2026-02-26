Morto in casa a Vigodarzere intossicato dal monossido di carbonio, un altro in ospedale per le esalazioni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Vigodarzere, nel Padovano, un uomo è stato trovato morto in un appartamento a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Un altro uomo è rimasto intossicato ed è stato trasferito in ospedale. L’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco è scattato in serata, in corso gli accertamenti per chiarire l’origine delle esalazioni.

Tragedia in appartamento a Vigodarzere

Nella serata di ieri – mercoledì 25 febbraio 2026 – scattato l’allarme per una possibile presenza di monossido di carbonio all’interno di un appartamento in via Villa Laura a Vigodarzere, comune della provincia di Padova, in Veneto.

La segnalazione ha attivato l’intervento del Suem 118 e dei Vigili del Fuoco, chiamati a verificare la situazione nello stabile e a mettere in sicurezza i locali. L’intervento è avvenuto attorno alle 20, nell’abitazione erano presenti due uomini.

Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e per ricostruire quanto accaduto. Nel frattempo i Vigili del Fuoco hanno avviato verifiche tecniche per stabilire l’origine delle esalazioni e capire da quale fonte possa essersi sprigionato il gas nell’appartamento.

Un morto e un intossicato

Al loro arrivo per prestare assistenza alle persone presenti, i Vigili del Fuoco hanno rilevato la presenza del monossido di carbonio nei locali.

Il personale sanitario del 118 ha avviato le procedure di soccorso, ma per uno dei due uomini non c’è stato nulla da fare, con il medico che non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul posto.

L’altro uomo, rimasto intossicato, è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito in ospedale per ulteriori controlli.

I rischi del monossido di carbonio

Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore che può svilupparsi in caso di combustione incompleta e accumularsi in ambienti chiusi o poco ventilati. La sua pericolosità è legata anche al fatto che non provoca irritazione immediata, chi lo respira può non accorgersi del rischio fino alla comparsa dei sintomi.

In casa può essere associato a impianti e dispositivi a combustione, soprattutto se malfunzionanti o in condizioni di ventilazione non adeguata. Tra i segnali più comuni di un’intossicazione vengono indicati mal di testa, vertigini, nausea, debolezza e confusione.

Nei casi più gravi possono verificarsi perdita di coscienza e conseguenze letali, in particolare se l’esposizione continua. In presenza di sospetto monossido, l’indicazione è di uscire dall’ambiente, favorire il ricambio d’aria senza esporsi ulteriormente e contattare subito i soccorsi.