Morto in ospedale a Cassino dopo una caduta: Charles Balfour dimesso senza Tac addominale, aperta un'inchiesta

È arrivato al pronto soccorso con forti dolori all’addome e al torace dopo una caduta in monopattino. I medici dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino lo hanno visitato, sottoposto a una Tac cranica, poi dimesso. Ma Charles Balfour, studente 24enne originario del Ghana, stava male. Non è mai tornato a casa: è morto in ospedale poche ore dopo. Ora la Procura ha aperto un’inchiesta.

La caduta in monopattino e la Tac

Come riporta Ansa, la vicenda risale alla tarda serata di venerdì 4 aprile. Charles Balfour, studente di Economia e Management all’Università di Cassino, stava tornando a casa su un monopattino quando, per cause ancora da accertare, è caduto in via San Marco, a poca distanza dal campus universitario.

Alcuni passanti, tra cui il sindaco di Cassino Enzo Salera, lo hanno notato a terra e hanno chiamato i soccorsi. L’ambulanza è arrivata all’1.40 e il giovane è stato portato all’ospedale Santa Scolastica, dove ha riferito forti dolori al petto e all’addome.

Secondo le ricostruzioni, è stato sottoposto a una Tac alla testa con esito negativo. Nonostante i sintomi persistenti, non è stata effettuata una Tac addominale.

Alle 3.30 del mattino Charles è stato dimesso. Ma non è uscito dall’ospedale: troppo debole per muoversi, è rimasto nella sala d’attesa, prima su una sedia, poi su una barella.

Charles Balfour morto in ospedale

All’alba, con il cambio turno, i nuovi sanitari si sono accorti che il ragazzo era in stato confusionale e mostrava un gonfiore addominale evidente. A quel punto è stata eseguita la Tac addominale: il quadro clinico è apparso subito critico. La milza risultava spappolata, i reni lesionati, e in corso vi era una grave emorragia interna.

Il ragazzo è stato portato in sala operatoria per un intervento urgente, ma era troppo tardi. È morto sotto i ferri, nel tentativo di fermare i danni causati dalla caduta non diagnosticata in tempo.

L’inchiesta della Procura di Cassino

La Procura di Cassino, su denuncia della famiglia di Charles Balfour, ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo al momento contro ignoti.

Il pubblico ministero Andrea Corvino ha disposto il sequestro della salma e delle cartelle cliniche, oltre a incaricare il commissariato di Cassino per ricostruire le ore tra l’arrivo in ospedale e il decesso.

Tre sanitari del pronto soccorso sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. Dalle testimonianze emerge che la Tac addominale non è stata eseguita, e che il giovane è stato dimesso nonostante dolori persistenti.