Morto in ospedale a Palermo dopo una caduta, visitato dopo 9 ore ma aveva un'emorragia cerebrale: l'indagine

Un’attesa di oltre nove ore in un corridoio d’ospedale si è trasformata in una condanna a morte per Giovanni Guddo, muratore palermitano di 64 anni. L’uomo è morto a seguito di una caduta rovinosa avvenuta su una rampa esterna del padiglione B dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. La Procura ha aperto un’inchiesta per malasanità, ipotizzando negligenze fatali nei soccorsi e carenze strutturali nella sicurezza dei percorsi ospedalieri.

Morto in ospedale a Palermo: cosa è successo

Come riporta il Giornale di Sicilia, la tragedia ha avuto inizio la mattina del 7 novembre, quando Guddo si era recato presso il presidio sanitario di Palermo per accompagnare la moglie a una visita diabetologica.

Mentre attendeva la fine del consulto, l’uomo si è allontanato per fare colazione, ma nel percorrere la rampa esterna ha perso improvvisamente l’equilibrio, impattando violentemente contro il suolo.

Le ferite riportate sono apparse subito gravi: un trauma facciale devastante, fratture nasali e profonde lacerazioni.

Secondo la denuncia presentata dai legali della famiglia, il vero calvario sarebbe però iniziato dopo il primo soccorso.

Giovanni Guddo sarebbe rimasto in attesa per nove ore prima di ottenere una valutazione da parte di un neurochirurgo, un ritardo che potrebbe aver permesso a un’emorragia cerebrale di estendersi fino a diventare inoperabile.

L’esposto presentato dagli avvocati

L’esposto presentato dagli avvocati Domenico Cancemi, Rosanna Siino e Annalisa Indelicato punta il dito contro due aspetti critici.

Da un lato, le condizioni della rampa, descritta come priva di adeguata segnaletica di pericolo e in uno stato di manutenzione non ottimale, trasformando un normale passaggio pedonale in una trappola mortale.

Dall’altro, la gestione clinica del paziente: i familiari chiedono di accertare se un intervento tempestivo avrebbe potuto bloccare lo sversamento ematico e salvare la vita al sessantaquattrenne.

Il sequestro della documentazione clinica è stato immediato, così come l’esecuzione dell’autopsia, i cui risultati definitivi sono attesi entro sessanta giorni per chiarire l’esatta dinamica del decesso.

Le indagini in corso

La magistratura dovrà ora stabilire se la morte di Guddo sia stata una tragica fatalità o la conseguenza di una catena di omissioni.

L’uomo è rimasto in agonia per sei giorni prima che il suo cuore smettesse di battere, un lasso di tempo in cui la speranza si è trasformata in rabbia per i congiunti.

La famiglia chiede giustizia e vuole sapere perché un uomo entrato in ospedale per un semplice accompagnamento sia uscito in una bara.

Gli accertamenti tossicologici e istologici saranno fondamentali per escludere malori improvvisi e confermare se il decesso sia legato esclusivamente al trauma e alla mancata assistenza specialistica immediata.