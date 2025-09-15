Morto in ospedale a Reggio Emilia dopo l'uso del taser, la polizia aveva fermato il 41enne a Massenzatico

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 41 anni è morto a Messenzatico, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato colpito da una pistola a scariche elettriche, comunemente chiamata taser. Il 41enne è stato ricoverato in ospedale, ma è morto poco dopo. La procura di Reggio Emilia ha aperto un’inchiesta per verificare cosa sia accaduto esattamente.

Morto un 41enne colpito dal taser

Un cittadino italiano di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine e pregiudicato, è morto a Messenzatico, in provincia di Reggio Emilia, dopo essere stato colpito da un taser, una pistola a scariche elettriche, utilizzata da un agente della polizia di Stato.

I fatti sono successi attorno alle 6 del mattino del 15 settembre. L’uomo, riporta la Gazzetta di Reggio, avrebbe dato in escandescenze nei pressi di un forno. Il suo comportamento sarebbe stato la causa dell’intervento della polizia.

Non è chiaro cosa sia esattamente successo, ma un agente avrebbe utilizzato il taser contro il 41enne, che avrebbe subito avvertito un forte malore, tale da convincere i poliziotti a chiamare un’ambulanza.

L’inchiesta della procura di Reggio Emilia

Al suo arrivo, il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomo che però non ha risposto bene all’intervento dei sanitari. È stato quindi deciso di portarlo al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Nuova, dove però è deceduto.

La procura di Reggio Emilia ha aperto un’indagine per ricostruire le ragioni per cui sia stata utilizzata la pistola a scariche elettriche. Gli investigatori avranno il compito di chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sul luogo della morte del 41enne è arrivata anche la polizia scientifica, che ha iniziato i rilievi tecnici.

Cos’è il taser

La pistola a scariche elettriche, comunemente nota con l’acronimo taser (Thomas A. Swift’s electric rifle, nome della prima azienda che la produsse), è un’arma in dotazione dal 2022 alla polizia di Stato, ai carabinieri e alla guardia di finanza.

È considerata un’arma a bassa letalità e utilizza una forte scarica elettrica per far contrarre i muscoli dell’obiettivo. In questo modo la persona colpita viene immobilizzata o comunque resa incapace di movimenti coordinati.

Viene utilizzata dalle forze dell’ordine al posto delle comuni armi da fuoco per garantire la sicurezza degli agenti, riducendo al contempo il rischio di ferite mortali per le persone che vengono colpite.