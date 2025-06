Morto in scooter a Roma dopo l'incidente con un'auto, il conducente abbandona la macchina e scappa via

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A Roma si è verificato un incidente tra un’auto e un motociclo. Il conducente delle due ruote, di 35 anni, è deceduto sul posto. Il pirata della strada in auto, invece, si è dato alla fuga. Sono in corso indagini sull’uomo: acquisite le immagini per ricostruire la dinamica.

Incidente a Roma

A Roma, tra viale Kant e via Adriano Fiori, si è verificato un grave incidente. Secondo la prima ricostruzione, l’impatto è avvenuto dopo la mezzanotte tra il 24 e il 25 giugno.

Lo scooter del 35enne sarebbe stato investito da un’auto. Il pirata della strada, a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta, si è dato alla fuga.

Le indagini si concentrano sulla zona, le telecamere e i testimoni che potrebbero aiutare a trovare il responsabile dell’omicidio e del mancato soccorso. Non è chiaro se si tratti di un uomo o di una donna. Il cerchio si stringe grazie alla scoperta della targa.

Incidente sulla Collatina

Nelle ultime ore si sono verificati diversi incidenti. In via Collatina, a Ponte di Nona, all’altezza di via Salone, si è registrato un altro grave sinistro. In questo caso sono stati coinvolti tre veicoli: due auto e una moto.

La vittima è deceduta in ospedale dopo i soccorsi. Tutti e tre i veicoli sono stati sequestrati per i riscontri investigativi. A perdere la vita è stato un 36enne a bordo della moto. I conducenti delle auto sono rimasti illesi.

Tra le ipotesi ci sono un sorpasso azzardato e un tamponamento con conseguente caduta sulla strada.

Incidente sulla Tiburtina

Le strade di Roma sono state tra le più mortali dall’inizio della settimana. Solo nella giornata del 24 giugno, infatti, si è verificato un altro incidente sulla via Tiburtina, all’altezza del chilometro 44 (comune di Vicovaro).

Lo scontro, ancora una volta, ha visto coinvolti una moto e un’auto. L’impatto è stato fatale per il 49enne in sella, che ha preso fuoco. Il conducente dell’auto, invece, è rimasto ferito ed è stato soccorso.

L’impatto è stato frontale, ma è ancora in corso la ricostruzione di come sia avvenuto. Sono stati effettuati i test per la presenza di sostanze alteranti sia sul corpo della vittima sia su quello del ferito.