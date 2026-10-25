Morto in un incendio in casa a Riccò del Golfo vicino La Spezia, ipotesi rogo partito da una stufa elettrica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un settantenne è rimasto vittima di un incendio divampato nella sua casa di Riccò del Golfo, nell’entroterra Spezzino. L’uomo è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco entrati nell’appartamento per spegnere il rogo. Secondo le prime ipotesi dei carabinieri che indagano sull’accaduto, potrebbe essere morto nel sonno non accorgendosi delle fiamme scaturite probabilmente da una stufa elettrica.

L’incendio in casa in provincia di La Spezia

L’incendio è scoppiato in una casa di un solo piano indipendente sulla strada statale Aurelia, nel comune in provincia di La Spezia, nella mattina di domenica 25 ottobre.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa appena si sono accorti della puzza di fumo che proveniva dall’abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, riusciti a entrare dalla finestra per spegnere le fiamme.

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La morte dell’uomo a Riccò del Golfo

Una volta spento il rogo, i pompieri hanno trovato l’uomo sulla settantina senza vita. Il personale sanitario intervenuto sul luogo dell’incendio non ha potuto fare nulla se non constatarne la morte.

In fase di accertamento le cause che hanno provocato il fuoco che, nonostante sembra sia divampato in una sola stanza, non ha lasciato scampo alla vittima.

I carabinieri stanno indagando sull’accaduto per escludere qualsiasi altra pista oltre l’ipotesi di morte per incidente domestico, al momento quella più probabile.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito finora, la scintilla potrebbe essere scaturita dal surriscaldamento di una stufa elettrica che, da quanto riportato dalla stampa locale, è stata trovata nella camera da letto dell’uomo.

Non si esclude che il fuoco possa essersi diffuse attraverso materiali facilmente infiammabili e che il settantenne non sia accorto di nulla perché stava dormendo.

Come riportato dal Secolo XIX, la vittima era conosciuta dai servizi sociali del Comune perché si trattava di una persona potenzialmente fragile che viveva da sola e per questo gli era stato offerto un affiancamento.

L’uomo aveva però rifiutato perché non riteneva di aver bisogno di aiuto e preferiva vivere in modo indipendente.

Il sindaco Riccò del Golfo, Loris Figoli, non ha mancato di esprimere “profondo dispiacere” per la morte del settantenne.