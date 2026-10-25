Morto in un incidente a Livorno sulla Fi-Pi-Li, vittima un 27enne sbalzato fuori dall'auto: feriti due ragazzi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un morto e due feriti in un grave incidente in auto lungo la superstrada Fi-Pi-Li, all’altezza di Livorno. Un ragazzo di 27 anni è morto sul colpo dopo essere stato scaraventato fuori dall’abitacolo nel cappottamento dell’auto su cui stava viaggiando insieme ad altri due ragazzi, rimasti feriti senza gravi conseguenze. Nello schianto non sarebbero rimasti coinvolti altri mezzi, in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica.

L’incidente a Livorno

L’incidente si è verificato intorno alle 11.30 di domenica 25 ottobre sulla Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra le uscite Interporto est e Interporto ovest, in direzione Livorno.

Secondo quanto ricostruito finora, l’auto con a bordo i tre ragazzi si sarebbe ribaltata all’improvviso sulla carreggiata e in autonomia.

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I soccorsi sulla Fi-Pi-Li

I soccorsi intervenuti sul posto, arrivati con due ambulanze e un’automedica del 118, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco, hanno trovato sull’asfalto il corpo senza vita del 27enne, morto sul colpo dopo essere stato proiettato fuori dall’auto per la violenza dello schianto.

Gli altri due occupanti del veicolo, di 28 e 29 anni, sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Livorno a bordo dei mezzi della Misericordia di Cenaia e della Pubblica Assistenza di Livorno.

I rilievi sulla dinamica

Se per la vittima non il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso, i due feriti non avrebbero riportato gravi conseguenze.

Gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi del caso sono al lavoro per ricostruire la dinamica e chiarire le cause dell’incidente mortale.