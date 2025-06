Morto in un incidente stradale l’ex sindaco di Guidonia, Michel Barbet: schianto in moto contro un’auto

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex sindaco di Guidonia Montecelio, Michel Barbet, in carica tra il 2017 e il 2022 per il Movimento 5 Stelle, è morto in un incidente stradale avvenuto lungo via Polense, al confine tra Roma e Tivoli. Era in sella alla sua moto quando si è scontrato frontalmente con un’auto. Inutili i soccorsi: Barbet è deceduto sul colpo.

La morte di Michel Barbet

È avvenuto nella giornata di ieri – sabato 14 giugno 2025 – un incidente stradale che si è verificato all’altezza del chilometro 26 (in direzione Poli) lungo via Polense, al confine tra Roma e Tivoli.

Lo scontro ha coinvolto una Ford Fiesta, condotta da un uomo di 82 anni, e una moto BMW, guidata dal 57enne Michel Barbet, ex sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022 con il Movimento 5 Stelle.

Il violento impatto è avvenuto frontalmente, e non ha lasciato scampo a Barbet, che è deceduto sul colpo. Ancora da chiarire la dinamica che ha portato all’incidente.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni degli agenti della Polizia Locale (Gruppo VI Torri), quando la moto di Barbet, mentre sopraggiungeva, ha impattato frontalmente contro l’auto guidata dall’anziano uomo che viaggiava verso Roma.

L’ottantaduenne conducente della Ford Fiesta è stato elitrasportato al Policlinico Umberto I, dove si trova in condizioni gravi.

Sul posto, in seguito all’incidente, oltre alla Polizia locale sono intervenuti anche Vigili del Fuoco e sanitari e il personale medico dell’Ares 118 per i rilievi e le operazioni di soccorso.

Il cordoglio per l’ex sindaco di Guidonia

Il Movimento 5 Stelle di Guidonia con un post su Facebook ha ricordato Barbet come un “vulcano di energia” e l’attuale sindaco ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali.

L’ex presidente del Consiglio e leader del M5S, Giuseppe Conte, lo ha definito “una persona sempre in ascolto e vicina ai cittadini”. Anci Lazio e vari esponenti politici locali hanno espresso cordoglio, sottolineando l’impegno civico e amministrativo che Barbet aveva profuso nei suoi mandati.

Anche il sindaco Roberto Gualtieri e la Città metropolitana di Roma Capitale “si stringono al dolore della famiglia, della comunità di Guidonia Montecelio e del Movimento 5 Stelle per la perdita improvvisa di Michel Barbet […] La comunità metropolitana perde un uomo per bene, leale e affidabile, da sempre in prima linea per la sua comunità. Ai suoi familiari, ai suoi cari e al Partito le più sentite condoglianze”.