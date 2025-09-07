Morto in un incidente tra Sale e Tortona vicino Alessandria, 48enne incastrato con l'auto sotto un tir

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Avrebbe svoltato senza accorgersi dell’arrivo di un tir ed è finito incastrato sotto il rimorchio. Un uomo di 48 anni, Luca Ballestrero, è morto in un incidente a Sale, in provincia di Alessandria, mentre era a pochi metri da casa. L’auto si è accartocciata sul lato del guidatore e non ha dato scampo al conducente che sarebbe deceduto sul colpo. La polstrada è al lavoro sugli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

L’incidente tra Sale e Torona

L’incidente si è verificato intorno alle 21 della serata di sabato 6 settembre, lungo la strada statale 211, nel territorio comune di Sale. Ballestrero stava rincasando a Tortona, paese confinante dove viveva con la famiglia, quando all’altezza dell’incrocio con via Cerchetta si è schiantato contro un autoarticolato che proveniva dalla direzione opposta.

Secondo la ricostruzione riportata da La Stampa, il 48enne non si sarebbe accorto dell’arrivo del camion e, girando nella strada che porta a Gerbidi, si è incastrato con la sua Toyota Aygo sotto il rimorchio carico di pomodori.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà

Il tratto di statale 211 tra Sale e Tortona, nell’Alessandrino, dove è morto il 48enne Luca Ballestrero

I soccorsi nell’Alessandrino

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con un mezzo di soccorso avanzato, oltre agli agenti della polizia stradale e ai vigili del Fuoco di Tortona, necessari per liberare l’uomo rimasto bloccato tra le lamiere dell’abitacolo.

Come riferito dalla stampa locale, l’impatto violento ha accartocciato l’auto distruggendo il lato del conducente, rendendo inutile il rapido intervento dei soccorritori. Luca Ballestrero lascia la moglie e due figli.

La statale è rimasta bloccata per circa tre ore per consentire i soccorsi e i rilievi. La polstrada di Acqui Terme sta analizzando i rilievi effettuati sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente vicino Como

Qualche ora dopo, due ragazzi giovanissimi perdevano la vita nello scontro tra due moto a Grandate, in provincia di Como. Vittime dell’incidente un 17enne di Oltrona e un 20enne di Luisago, entrambi morti sul colpo nel terribile impatto.

In corso gli accertamenti dei carabinieri di Cantù stanno lavorando per chiarire la dinamica.