Morto investito dal treno a Ponte Lambro vicino Como, ipotesi suicidio: ritardi e cancellazioni verso Milano

Un uomo è morto investito da un treno sui binari a Ponte Lambro, nei pressi di Como. Stando alle prime informazioni, potrebbe trattarsi di un suicidio. Lungo la linea ferroviaria di Trenord tra Asso e Milano si sono verificati ritardi e cancellazioni in seguito all’incidente.

Uomo morto investito da un treno a Ponte Lambro

L’incidente si è verificato attorno alle ore 5,45 del mattino di martedì 15 luglio a Ponte Lambro, vicino Como, all’altezza di via Matteotti.

Stando alle prime informazioni su quanto accaduto, si tratterebbe di un suicidio. Questa è l’ipotesi ritenuta al momento più probabile dagli investigatori.

L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è morto investito sui binari da un treno a Ponte Lambro, nei pressi di Como. nelle prime ore del mattino di martedì 15 luglio.

I soccorsi a Ponte Lambro dove è morto investito un uomo

In base a quanto riferito da QuiComo, l’allarme è scattato con l’attivazione di diversi mezzi di soccorso, tra cui anche un’ambulanza di base e due mezzi di soccorso avanzato, oltre ai vigili del fuoco di Como.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale della centrale operativa Soreu dei Laghi.

Ritardi e cancellazioni per il morto investito dal treno a Ponte Lambro

Due treni sono stati cancellati in seguito alla morte dell’uomo investito da un treno sui binari a Ponte Lambro, nei pressi di Como.

Si tratta, come riferito da Trenord, del treno 1622 in partenza da Asso alle ore 7,02 e del treno 1615 in partenza da Milano Cadorna alle ore 7.09.

Oltre alle cancellazioni, nella mattinata di martedì 15 luglio si sono verificati anche ritardi lungo la linea ferroviaria di Trenord tra Asso e Milano.

L’episodio, infatti, ha causato il blocco temporaneo della circolazione ferroviaria, a cui sono seguite ripercussioni sui collegamenti della tratta interessata in direzione del capoluogo lombardo.

Donna investita dal treno a Vittuone

Nella mattinata di domenica 13 luglio una donna di 54 anni era stata travolta e uccisa da un treno in stazione a Vittuone, nell’hinterland Ovest di Milano.

La tragedia si è verificata sul binario 2, mentre stava transitando il convoglio Trenitalia 2017 partito da Porta Nuova alle ore 7,54 e diretto a Milano Centrale.