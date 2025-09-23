Morto investito sull'autostrada A4 a Novara, era sceso dall'auto dopo un guasto: caccia all'altro conducente

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un tragico incidente si è verificato nella notte tra il 22 e il 23 settembre lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza di Novara. La vittima è un uomo nato nel 1972. Viaggiava a bordo di una Citroen C1 rimasta senza carburante e, dopo essersi fermato nella piazzola poco prima dell’area di servizio di Novara-Galliate, avrebbe deciso di incamminarsi a piedi per chiedere aiuto. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia stradale di Novara Est, l’uomo ha percorso un tratto della carreggiata in direzione Milano, ma all’altezza del km 85 è stato travolto da un mezzo in transito, forse un camion.

Morto investito sull’autostrada A4 a Novara

Come riporta La Stampa, l’impatto è stato violentissimo: il corpo è stato sbalzato di oltre trenta metri.

Il conducente responsabile non si è fermato a prestare soccorso ed è tuttora ricercato, sarebbe un camionista.

L’incidente mortale è avvenuto sulla A4, non lontano dell’autogrill di Novara-Galliate

La vittima era residente a Trieste e lavorava anch’egli come camionista.

Le indagini e la ricerca del camionista

Erano da poco passate l’una quando sono scattati i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polstrada, ma per la vittima non c’era più nulla da fare.

La salma è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Novara, dove è stata ricomposta in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.

Gli investigatori hanno subito avviato le ricerche per identificare il veicolo pirata.

Non sono stati rinvenuti rottami sull’asfalto e questo dettaglio lascia supporre che si trattasse di un mezzo pesante.

Sono ora al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto autostradale per risalire all’identità del conducente.

L’ipotesi degli investigatori

L’uomo, secondo le prime verifiche, si sarebbe diretto verso l’autogrill poco distante per cercare aiuto o forse per tentare di fermare un veicolo in corsa.

La scelta di camminare lungo la prima corsia si è rivelata fatale. Una dinamica insolita, che ha reso l’incidente ancora più drammatico.

La Polizia stradale di Novara Est è impegnata in indagini serrate per chiarire la sequenza degli eventi e rintracciare l’autista che non si è fermato dopo l’impatto.

L’ipotesi più accreditata è che il conducente, alla guida di un camion, non si sia reso conto di aver urtato una persona.