Morto Jake Whisenant scalatore record su El Capitan, precipitato durante l'arrampicata in Sierra Nevada

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morto Jake Whisenant, alpinista americano di 30 anni. Era diventato noto per la sua scalata da record nel 2024 su El Capitan, in cui percorse 2.000 piedi in due ore, 55 minuti e 32 secondi. È precipitato lo scorso 3 agosto durante un’arrampicata in Sierra Nevada.

Morto Jake Whisenant

La notizia della scomparsa del celebre alpinista è stata data dal Guardian secondo cui Whisenant sarebbe morto in Sierra Nevada, nella sua California, nella zona di Sequoia e Kings Canyon, lo scorso 3 agosto.

Precipitato durante un’arrampicata, le operazioni di soccorso sono durate diverse ore, fino al ritrovamento del suo corpo ormai senza vita.

La sua prodezza su El Capitan

Aveva battuto diversi record nel suo sport Jake Whisenant ma nessuno come la scalata del 2024 a Lurking Fear, una delle grandi vie di El Capitan: 2.000 piedi in due ore, 55 minuti e 32 secondi insieme a Brant Hysell.

Si era trattato di un risultato incredibile che batteva un record imbattuto da oltre vent’anni, dal 2003 quando Yuji Hirayama e Nick Fowler ci avevano messo 3 ore e 4 minuti. Whisenant e Hysell riuscirono in questa impresa dopo diversi tentativi e un lavoro specifico sull’efficienza della progressione, sulle transizioni e sulla gestione della parete.

Come ricorda Montagna tv, questo scalatore era conosciuto per le sue velocissime ascensioni sulle pareti di Yosemite e si era distinto anche su The Prow, la celebre via della Washington Column. Nel maggio 2026 poi era riuscito a completare due salite consecutive di The Nose, la via simbolo di El Capitan, nell’arco della stessa giornata in un tempo complessivo di 14 ore e 38 minuti.

Il ricordo della fidanzata e degli amici

Jacob “Jake” Whisenant era originario di Mammoth Lakes, in California, e aveva 30 anni. La sua scomparsa arriva in un momento di lutto per questo sport che già aveva perso Nimsdai, un altro dei suoi massimi esponenti.

Della sua morte ha parlato la fidanzata: “Ho ricevuto quella telefonata che nessuno vorrebbe mai ricevere riguardo all’amore della sua vita. Jake era caduto, perdendo la vita, in una prima ascensione nel Sequoia Kings Canyon. Mentre il crepuscolo lasciava il posto alla notte, sono stata costretta a dirgli addio”.

Una sua amica, Bailee Moore, ha aggiunto: “Siamo devastati da questa notizia, ma troviamo conforto nel fatto che Jake sia morto facendo ciò che amava”. Moore ha quindi lanciato una raccolta fondi su GoFundMe a favore di Whisenant. Sulla pagina si legge: “Jake Whisenant ha vissuto la vita con un raro senso di determinazione. La sua passione per l’arrampicata era solo un piccolo assaggio del tipo di persona che era. Sarà sempre ricordato per il suo incrollabile rispetto per la natura, per gli altri e per ogni momento che gli è stato concesso”.