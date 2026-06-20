Morto James Burrows regista di Friends e Will and Grace: lavorò anche a The Big Bang Theory, aveva 85 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il celebre regista e produttore statunitense James Burrows è morto all’età di 85 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari. La notizia del decesso è stata ufficializzata dalla famiglia attraverso una nota alla rivista People, che ha voluto celebrare l’immensa eredità artistica di un genio assoluto della televisione, capace di firmare capolavori intramontabili del calibro di Friends e Will & Grace.

La carriera di James Burrows

Nato a Los Angeles nel 1940 e cresciuto respirando l’atmosfera del teatro, l’autore ha rivoluzionato per sempre il linguaggio della comicità moderna, introducendo innovazioni tecniche straordinarie come l’utilizzo della quarta telecamera nelle riprese multicamera.

Il suo incredibile talento, affinato inizialmente sul set di The Mary Tyler Moore Show, è stato premiato dall’industria di Hollywood con la bellezza di ben 11 Emmy Awards.

La consacrazione globale era arrivata negli anni Ottanta grazie a Cheers (noto in Italia come Cin Cin), la sitcom ambientata in un bar di Boston di cui fu co-creatore.

Nel corso dei suoi cinquant’anni di gloriosa attività nel settore dell’intrattenimento, è diventato il punto di riferimento assoluto per il lancio dei nuovi progetti, arrivando a dirigere oltre 50 episodi pilota nella storia della televisione americana.

I successi planetari con Friends e Will & Grace

Il nome del geniale cineasta resta indissolubilmente legato alla cultura pop mondiale degli anni Novanta e Duemila.

Il suo tocco magico ha contribuito in modo decisivo a plasmare la chimica dei sei protagonisti di Friends, di cui ha diretto quindici storici episodi della prima stagione, compreso quello celeberrimo del blackout generalizzato.

Un record quasi imbattibile è stato invece registrato con Will & Grace: dal debutto del 1998 fino alla chiusura del revival nel 2020, ha firmato la regia di ogni singolo episodio della serie.

Nel suo ricco e impressionante curriculum artistico hanno trovato spazio moltissimi altri prodotti cult.

Ha infatti lavorato dietro la macchina da presa per pietre miliari della comicità contemporanea come The Big Bang Theory, Frasier, Taxi, Due uomini e mezzo, Mike & Molly e 2 Broke Girls, dimostrando un’abilità unica nel trasformare ogni battuta in un momento memorabile.

L’omaggio dell’agente e la ricetta per la risata

I parenti hanno voluto ricordare il cineasta come una straordinaria guida e una forza della natura, in grado di portare allegria e spensieratezza all’interno delle case di milioni di telespettatori sparsi in ogni angolo del globo.

Il suo storico agente, Rick Rosen, ha voluto omaggiare pubblicamente la sua memoria definendolo, senza giri di parole, come il più grande regista di commedie televisive della storia.

Il professionista della risata era noto a tutti gli addetti ai lavori per il suo approccio perfezionista e quasi artigianale sul set.

In una vecchia intervista concessa al New York Times, l’autore spiegava come la sua mente non si fermasse mai davanti a una scena poco efficace, arrivando a sperimentare fino a nove soluzioni comiche differenti pur di raggiungere la risata perfetta, senza arrendersi mai di fronte alle difficoltà della sceneggiatura.