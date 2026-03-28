Morto James Tolkan attore di "Ritorno al futuro" e "Top Gun", aveva 94 anni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Il mondo del cinema dice addio a James Tolkan, attore statunitense che ha recitato in decine di film tra cui Ritorno al futuro e Top Gun. Aveva 94 anni ed è deceduto giovedì a Saranac Lake, nello Stato di New York. Nella trilogia con protagonista Marty McFly, Tolkan vestì i panni del preside della Hill Valley High School, il signor Strickland, divenuto celebre per il suo disprezzo per i “fannulloni”.

Da Woody Allen ad Al Pacino, la carriera di James Tolkan

James Tolkan ha lavorato in molti film prodotti negli Stati Uniti tra gli Anni Settanta e i Duemila. I primi passi verso il successo li muove sul set di Amore e guerra, film diretto da Woody Allen nel 1975 in cui veste i panni di un poco perspicace Napoleone.

Due anni prima aveva vestito i panni di un poliziotto in Serpico di Sidney Lumet, recitando per la prima volta al fianco di Al Pacino. Con quest’ultimo lavorò anche in Dick Tracy (1990) di Warren Beatty, interpretando il contabile disonesto noto come “Numbers” al soldo di Big Boy Caprice.

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In Top Gun (1986), Tolkan si dimostra un grande caratterista soprattutto nelle parti di personaggi intensi e intimidatori. Indimenticabile la sua prova nei panni del comandante Tom “Stinger” Jardian quando rimprovera aspramente Pete “Maverick” Mitchell, interpretato da Tom Cruise, per la sua condotta spericolata.

Chi era James Tolkan, l’incredibile vita del caratterista di Hollywood

Nato il 20 giugno 1931 a Calumet, nel Michigan, James Stewart Tolkan sembrava voler fare della propria vita un film fin da subito. Dopo il divorzio dei genitori, si spostò in bicicletta da Chicago fino a Tucson, in Arizona.

Qui si diplomò presso l’Amphitheater High School nel 1949. Dopo un periodo di servizio militare svolto nella Marina degli Stati Uniti, frequentò il Coe College e l’Università dell’Iowa. I sogni erano però tanti e i soldi pochi.

Tolkan arrivò a New York con soli 75 dollari in tasca e studiò con Stella Adler e Lee Strasberg nel prestigioso Actors Studio, dove Warren Beatty fu suo compagno di corso nel 1956. I primi ruoli arrivano in televisione.

Fece il suo debutto sullo schermo nel 1960 in un episodio di Naked City e in seguito interpreta l’investigatore assicurativo Norman Keyes in cinque episodi di Remington Steele. Nel corso della sua carriera ha inoltre recitato come guest star in serie televisive come Miami Vice, Willy il principe di Bel-Air e altre.

Conobbe la moglie, Parmelee, sul set della commedia off-Broadway Pinkville nel 1971. Lui recitava e lei era addetta agli oggetti di scena. Si sposarono quello stesso anno a Lake Placid.