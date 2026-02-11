Morto James Van Der Beek a 48 anni, l'attore di Dawson's Creek aveva un tumore al colon

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Lutto nel mondo della tv. È morto a soli 48 anni James Van Der Beek, star della serie Dawnson’s Creek. L’attore statunitense era malato da tempo: nel 2024 aveva fatto sapere di avere un tumore al colon. Lascia la moglie Kimberly Brook e i loro sei figli.

Morto James Van Der Beek

Addio a James Van Der Beek, famoso per il suo ruolo da protagonista nella serie popolare serie tv degli anni ’90 Dawson’s Creek.

Ad annunciare, oggi, 11 febbraio, il decesso dell’attore statunitense è stata la famiglia con un post sui social.

L’annuncio della famiglia

“Il nostro amato James David Van Der Beek se n’è andato serenamente questa mattina”, ha scritto su Instagram la moglie dell’attore, Kimberly Brook.

“Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C’è molto da condividere – si legge nel post -riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l’umanità e alla sacralità del tempo. Quei giorni arriveranno”.

“Per ora chiediamo un po’ di serena riservatezza mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico”.

L’attore di Dawson’s Creek aveva un tumore al colon

James Van Der Beek aveva rivelato nel 2024 di avere un tumore al colon, che gli era stato diagnosticato nell’agosto 2023.

Da allora si era impegnato in diverse attività per sensibilizzare l’opinione pubblica su questa malattia.

L’attore lascia la moglie Kimberly Brook, con cui era sposato dal 2010, e i loro sei figli: 15 anni la più grande, 4 il più piccolo.

La carriera di James Van Der Beek

James Van Der Beek era nato l’8 marzo 1977 a Cheshire, nel Connecticut.

Nei primi anni Novanta si era trasferito a New York per seguire la sua passione per la recitazione, esordendo a teatro in alcune produzioni.

Nel 1995 il debutto al cinema con Angus, ma il successo arrivò tre anni dopo grazie alla popolare serie tv per adolescenti Dawson’s Creek, dove interpretava il protagonista, l’aspirante regista Dawson Leery.

La serie, che divenne un cult, andò in onda negli Stati Uniti dal 1998 al 2003 e lanciò le carriere di altri attori come Joshua Jackson, Katie Holmes e Michelle Williams.

Negli anni successivi ha lavorato a Hollywood in numerosi film, tra cui Le regole dell’attrazione e Varsity Blues, e serie tv, come Non fidarti della str**** dell’interno 23 e Csi: Cyber.