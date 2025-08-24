Morto Jerry Adler attore dei Soprano e regista di Broadway: aveva iniziato a recitare soltanto a 65 anni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Lutto nel mondo del cinema e della televisione: Jerry Adler, attore e regista teatrale statunitense, è morto il 23 agosto a New York all’età di 96 anni. La notizia è stata diffusa dalla famiglia con un necrologio online. Adler è entrato nell’immaginario collettivo grazie al ruolo di Herman “Hesh” Rabkin nella serie cult HBO I Soprano, in cui interpretava il consigliere e amico fidato di Tony Soprano, il boss impersonato da James Gandolfini.

Morto l’attore Jerry Adler

Nato a Brooklyn il 4 febbraio 1929 in una famiglia ebrea, Adler ha trascorso gran parte della sua vita dietro le quinte di Broadway.

Come riporta il Corriere della Sera, negli anni ’50 lavorava come assistente direttore di scena e poi come stage manager di produzioni storiche, tra cui My Fair Lady (1956) con Julie Andrews e Rex Harrison.

Getty Images

Una recente reunion del cast dei Soprano

Collaborò con autori come Arthur Miller e Harold Pinter e con interpreti del calibro di Katharine Hepburn e Marlene Dietrich. Negli anni ’70 passò alla regia teatrale, firmando nel 1976 un remake di My Fair Lady che gli valse una candidatura al Drama Desk Award.

La popolarità con I Soprano

La sua vera svolta arrivò solo a 65 anni, quando decise di intraprendere la carriera da attore.

In un’intervista del 2017 aveva raccontato: “Passi tutta la carriera dietro le quinte, nessuno sa chi sei. Poi fai una serie tv e all’improvviso tutti riconoscono il tuo volto. È così strano”.

Da quel momento Adler è diventato un volto familiare sul piccolo e grande schermo. Oltre a I Soprano, prese parte a produzioni televisive come Rescue Me, The Good Wife, Mad About You, Law & Order, CSI, Transparent e Broad City.

Sul grande schermo ha lavorato con registi come Woody Allen (Misterioso omicidio a Manhattan, 1993), Sidney Lumet (Find Me Guilty, 2006), Charlie Kaufman (Synecdoche, New York, 2008) e J.C. Chandor (1981: Indagine a New York, 2014). Tra i suoi ultimi ruoli spicca Driveways (2019) di Andrew Ahn.

Il ritorno a Broadway

Pur avendo iniziato a recitare in età avanzata, Adler riuscì a lasciare un segno indelebile.

Nel 2000 tornò a Broadway come attore in Taller Than a Dwarf e nel 2015 fu in scena con Larry David in Fish in the Dark.

Figura rispettata nel mondo dello spettacolo, Adler ha saputo unire la tradizione del teatro con la modernità delle serie tv, offrendo interpretazioni ironiche e profonde.

Lascia la moglie, la psicologa Joan Laxman, con cui era sposato dal 1994. Con la sua morte, se ne va un interprete raffinato, arrivato tardi alla recitazione ma capace di conquistare il pubblico in tutto il mondo grazie alla sua autenticità.