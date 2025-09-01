Morto Joe Bugner pugile e attore nei film con Bud Spencer, sul ring era il grande rivale di Muhammad Ali

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si è spento a 75 anni Joe Bugner, pugile ex campione europeo dei pesi massimi e attore in film con Bud Spencer e Terence Hill. Nato in Ungheria ed emigrato in Inghilterra, sfidò Muhammad Ali e Joe Frazier, oltre a numerosi pugili italiani. Negli ultimi anni visse in Australia, dove tornò sul ring a 45 anni.

Chi era Joe Bugner

Nato in Ungheria in una famiglia che emigrò in Inghilterra dopo la rivolta del 1956, Joe Bugner è morto in una clinica di Brisbane, in Australia.

Il suo viso sarà familiare ai più per aver partecipato a diversi film come attore accanto a Bud Spencer e Terence Hill, con molto spesso addosso i ruoli da “villain”.

Joe Bugner sul ring con Muhammad Ali

Presente in pellicole di culto come “Lo chiamavano Bulldozer”, “Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre”, “Occhio alla penna” e “Io sto con gli ippopotami”, molti anni dopo apparve anche in “Cinderella Man” con Russell Crowe.

La carriera da pugile

Prima che attore, però, Joe Bugner è stato un pugile di alto livello, a lungo campione europeo dei pesi massimi.

Nel Regno Unito il suo incontro più ricordato resta la vittoria su Henry Cooper, leggendario campione nazionale che aveva messo in difficoltà persino Muhammad Ali.

Anche in Italia il suo nome rimane legato a diversi match contro grandi pugili nostrani: batté due volte Dante Canè e superò Mario Baruzzi. Soltanto Giuseppe “Bepi” Ros riuscì a resistergli fino alla fine, costringendolo a un verdetto molto combattuto.

La sfida a Muhammad Ali e Joe Frazier

La carriera internazionale lo portò anche a confrontarsi con i giganti americani. Sfidò due volte Muhammad Ali: nel 1973 a Londra e poi nel 1975 a Kuala Lumpur, in un match mondiale che si concluse con la sconfitta ai punti ma dopo 15 riprese senza cedimenti.

Si misurò anche con Joe Frazier, l’avversario storico di Ali, e perse di strettissima misura. Pur non essendo considerato un fuoriclasse, Bugner fu spesso competitivo anche contro i più forti del suo tempo.

Dopo aver conquistato la popolarità sul ring europeo, negli ultimi anni scelse di vivere in Australia, dove non resistette alla tentazione di rientrare sul quadrato a 45 anni, arrivando perfino a conquistare il titolo WBF.