Morto Joe Caroff creatore del logo di James Bond 007 e grafico di West Side Story, aveva 103 anni
Joe Caroff, il grafico statunitense dietro alcune delle immagini più iconiche del cinema del Novecento, tra cui il leggendario logo di James Bond 007, è morto domenica 17 agosto in una casa di riposo di Manhattan, alla vigilia del suo 104º compleanno. La notizia ha riportato l’attenzione mondiale su un artista che, pur scegliendo di restare dietro le quinte, ha inciso in modo decisivo sull’immaginario collettivo del cinema e della cultura pop.
Morto Joe Caroff
Nato a Roselle, nel New Jersey, da una famiglia di ebrei bielorussi, Caroff lavorò per oltre mezzo secolo come graphic designer.
Come riporta La Repubblica, a lui si devono i manifesti di capolavori come “West Side Story” (1961), dove il titolo diventava un edificio animato dalle silhouette dei danzatori, e il lettering verticale di “Cabaret”, con Liza Minnelli appollaiata sulla “T”.
L’iconico logo di 007
Ideò circa 300 campagne pubblicitarie per il cinema, spaziando da “Rollerball” a “Gandhi”, fino a “Morte di un commesso viaggiatore”.
Per “Manhattan”, disegnò le lettere trasformandole in grattacieli, con la “H” che richiamava le Twin Towers. Anche Woody Allen, pur senza mai citarlo direttamente, si affidò più volte al suo tratto per “Zelig” e “Stardust Memories”.
Il logo 007 con la pistola
Il momento che lo consegnò alla storia arrivò nel 1962. Per la campagna promozionale di “Licenza di uccidere”, il primo film della saga di James Bond, gli fu chiesto un semplice logo.
Caroff raccontò: “Vidi immediatamente nel 7 il manico di una pistola e la aggiunsi a matita su un foglio di carta”. Da quel gesto nacque il logo 007 con la pistola incorporata, divenuto simbolo immortale della saga e dell’intera estetica di Bond.
Per quel lavoro ricevette soltanto 300 dollari. Nessun credito ufficiale nei titoli, nessuna percentuale sui diritti.
Ma il suo segno grafico è rimasto un’icona culturale, replicata per oltre sessant’anni su manifesti, gadget e adattamenti cinematografici.
Un artista senza compromessi
Caroff non cercò mai la ribalta personale. “Ho messo nel mio lavoro tutto quello che ho potuto, sperando sempre che non durasse una notte”, spiegava con modestia.
Firmò anche manifesti di enorme impatto come “Ultimo tango a Parigi”, creando un font da allora ribattezzato “tango”, o il coloratissimo “A Hard Day’s Night” dei Beatles.
Non mancarono controversie: nel 1980 il poster del film “Tattoo. Il segno della passione”, che ritraeva gambe femminili tatuate e legate alla caviglia da un nastro bianco, venne più volte strappato dalle femministe nelle strade.
Ma Caroff difese sempre la sua autonomia creativa: non presentava mai più di una proposta. “Quella che vi mostro è l’unica”, rispondeva ai clienti.