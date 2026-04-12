Morto John Nolan, l'attore della saga di Batman e zio del registra Christopher Nolan aveva 87 anni

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Lutto nel mondo del cinema, è morto all’età di 87 anni l’attore britannico John Nolan, noto al grande pubblico per i suoi ruoli nei film della saga di Batman e nella serie televisiva Person of Interest. Nolan ha recitato in diversi progetti realizzati dai nipoti, il famoso regista Christopher Nolan e lo sceneggiatore Jonathan Nolan.

Morto l’attore John Nolan

È morto l’attore britannico John Nolan, veterano del teatro e noto al grande pubblico per i suoi ruoli in diversi film e serie tv di successo.

Aveva 87 anni. Lo riporta il quotidiano locale britannico Stratford-Upon-Avon Herald.

ANSA

Zio di Christopher e Jonathan Nolan

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato a diversi progetti diretti dal suo celebre nipote, il regista Christopher Nolan, tra cui i film della saga di Batman.

Ha recitato anche in opere firmate dall’altro nipote, Jonathan Nolan, come la serie tv Person of Interest.

La carriera di John Nolan

Nato a Londra il 22 maggio 1938, John Nolan ha avuto una lunga carriera tra teatro, cinema e tv.

Attore di formazione teatrale, ha mosso i primi passi con la Royal Shakespeare Company e successivamente con il National Theatre di Londra.

È noto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli al cinema e alla tv. Ha partecipato a numerose produzioni televisive britanniche, tra cui Il prigioniero (1968), Doomwatch (1970-1971) e Daniel Deronda (1970).

Al cinema ha recitato in diversi film diretti dal nipote Christopher Nolan, a partire dalla sua opera d’esordio Following (1998), Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro – Il ritorno (2012) e Dunkirk (2017).

In tv è ricordato soprattutto per il ruolo di John Greer, antagonista nella serie Person of Interest (2011–2016) creata da Jonathan Nolan.

La sua ultima apparizione sullo schermo risale a un episodio del 2024 della serie televisiva Dune: Prophecy.